OnlyFans po vlne verejných protestov ruší zákaz pornografie. Mohol by totiž ohroziť živobytie množstva ľudí

Po rozsiahlom verejnom proteste spoločnosť OnlyFans zrušila svoj plán zakázať na webe sexuálne explicitný obsah.

Ako píše portál DailyDot, zákaz pornografie na stránke OnlyFans mal začať od 1. októbra. Toto rozhodnutie vyvolalo záplavu výsmechu a tvrdej politickej kritiky hneď po ozname v priebehu minulého týždňa.

Napriek tomu, že je aplikácia domovom rôznych autorov, je známa predovšetkým vďaka obsahu pre dospelých a pre mnoho sexuálnych pracovníčok je zásadným zdrojom príjmu. Zákaz pornografie bol široko kritizovaný kvôli ohrozeniu živobytia ľudí – nehovoriac o vzniknutom paradoxe cenzúry porna na platforme, ktorá je známa tým, že ponúka porno.

V príspevku zverejnenom v stredu spoločnosť OnlyFans oznámila, že „zaistila potrebné záruky na podporu našej rozmanitej komunity tvorcov“ a dodala, že táto stránka „znamená začlenenie a my budeme naďalej poskytovať domov všetkým tvorcom“.

Thank you to everyone for making your voices heard.

We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.

OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators.

— OnlyFans (@OnlyFans) August 25, 2021