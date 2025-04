Odhaľovanie tajomstiev v seriáli Vina nekončí. Už čoskoro príde pre hlavné hrdinky ďalšia rana, ktorú rozhodne nečakali

V súčasnosti diváci sledujú už druhú sériu kriminálnej drámy Vina. Prvá séria ich zanechala v šoku, keď konečne došlo k odhaleniu vraha a zistili, že ho mala kapitánka Elena celý čas pod nosom a malého Danka nezabil nik iný než jej manžel. Teraz sa však od vyšetrovania presunuli k súdnemu procesu a na povrch sa derú nové tajomstvá.

Diváci už mohli vidieť dve epizódy z druhej série Viny a to tie s názvami Kamila a Lukáš. Názvy ďalších televízia zatiaľ neprezradila, keďže by tým odhalila aj to, na koho sa budú zameriavať a koho tajomstvá budú odhalené ako ďalšie. Čo však vopred prezradili, je to, ako sa nadchádzajúce udalosti v seriáli dotknú hlavných hrdiniek.

Vzťahy sa tak ľahko nenapravia

V závere druhej epizódy Barbore odtiekla plodová voda a jediný, kto bol nablízku, bola Elena. Tú však nechce ani vidieť a dokonca ju obvinila z toho, že začala rodiť, keďže ju tak rozčúlila. Elene však na Barbore stále záleží a hoci už nie sú kamarátky, neváha jej pomôcť, čo diváci uvidia už v nasledujúcej epizóde.

„Elena pomôže Barbore pri domácom pôrode, ale ani to nedokáže napraviť ich vzťahy, ktoré poškodilo vyšetrovanie smrti Barborinho syna Daniela. Lukáš sa snaží presvedčiť Adama, že skutočný páchateľ vrážd zo Starej Myjavy je ešte na slobode. Adam nasadí na Kamilu Elenu, aby z nej vytiahla, čo vie. A kým prokurátorka Jana bojuje s náročným prípadom aj s vlastným zhoršujúcim sa zdravím, obhajoba je odhodlaná poukázať na chyby Adama aj Eleny počas vyšetrovania, znemožniť ich pred súdom a využiť to v prospech páchateľa,“ znie popis k tretej epizóde, ako uvádza portál ČSFD.

Tajomstvá však nekončia a obe hlavné hrdinky – Elenu aj Barboru – čaká poriadny šok. Už v štvrtej epizóde totiž budú obe konfrontované podobnými situáciami ako v prvej sérii, no je otázne, ako s nimi teraz naložia. Elena si totiž pri prípade zo Starej Myjavy bude môcť napraviť reputáciu a všimnúť si to, čo tentoraz nevidel major Hanzel a Barbora zistí, že nevera jej muža nebolo to jediné, čo pred ňou tajil.

„Barbora je príjemne prekvapená, ako narodenie ich dcérky Mareka zmenilo. Netuší však, že Marek má pred ňou opäť tajnosti. Elena naveľa súhlasí s tým, že pomôže Adamovi pri vyšetrovaní vrážd na Starej Myjave. Zatiaľ čo Elena sa na miesto činu pozerá nezaujatými očami a všimne si dôležité detaily, ich neprítomnosť využije Lukáš a pokúsi sa znovu dostať ku Kamile. Elena sa medzitým zoznámi s Adamovou bývalou manželkou Terezou. Sárina obhajoba po predošlých úspechoch naberá na sebavedomí a vyzerá to, že so svojou taktikou môže nakoniec naozaj uspieť. Príchod Zuzany a jej svedectvo je novým a silným tromfom v rukách obhajoby,“ stojí v popise štvrtej epizódy.