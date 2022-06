Odborníci z NASA sú v šoku. Záhadná raketa po sebe na Mesiaci zanechala bizarný kráter

Do odvrátenej strany Mesiaca mala naraziť čínska raketa, ktorá na svoju cestu odštartovala v roku 2014. NASA zábery vyhotovila ešte 25. mája, no uverejnila ich len pred niekoľkými dňami. Dvojitý kráter teraz nedá odborníkom spávať.

Odborníci nevedia, prečo po náraze vznikol dvojitý kráter

NASA nedávno vyhotovila zábery dvojitého krátera, ktorý vznikol po tom, čo do odvrátenej strany Mesiaca narazila záhadná čínska raketa. Ako informuje portál Live Science, fotky boli oficiálne uverejnené 24. júna. Raketa putovala rýchlosťou vyše 9 000 kilometrov za hodinu a po náraze do povrchu Mesiaca po sebe zanechala dva prekrývajúce sa krátery.

Už v januári astronóm Bill Gray predpovedal, že pozostatky rakety do Mesiaca narazia v priebehu nasledujúcich mesiacov. Gray si spočiatku myslel, že je to kus z rakety Falcon X z dielne spoločnosti Elona Muska Space X, ktorá bola do vesmíru vyslaná v roku 2015. Bližšia analýza však ukázala, že je to časť čínskej rakety Chang´e 5-T1, ktorá do vesmíru odštartovala v roku 2014.

Čínske úrady však tieto tvrdenia popierali a tvrdili, že časť ich rakety to byť nemôže, keďže tá mala zhorieť pri prechode atmosférou Zeme už pred niekoľkými rokmi. Gray ale trvá na tom, že to nič iné byť nemôže. Podľa Arizona State University do dnešného dňa narazilo do povrchu Mesiaca najmenej 47 úlomkov z rôznych rakiet. NASA ale dodáva, že ani pri jedinom z nárazov nedošlo ku vzniku dvojitého krátera.

Je nutné vytvoriť spoľahlivejší systém na sledovanie rakiet

Jeden z kráterov meria v priemere 18 metrov a druhý 16 metrov. Vedci odhadujú, že ak by sa podarilo zachytiť aj moment nárazu, pravdepodobne by boli viditeľné oblaky mesačného prachu aj vo výške niekoľko stoviek metrov nad povrchom Mesiaca. Prišli už s niekoľkými hypotézami, čo mohlo zapríčiniť vznik dvojitého krátera. Jedna z nich hovorí, že do Mesiaca narazil úlomok, ktorý mal na oboch koncoch ťažké výstupky, to je však podľa NASA nepravdepodobné.

Najväčšia hmotnosť sa pri úlomkoch rakiet väčšinou koncentruje v oblasti motora. Zvyšok tvorí len prázdna palivová nádrž. Samozrejme, odborníci sa chystajú kráter podrobne preskúmať, je ale otázne, či analýza poskytne odpovede na ich otázky.

Gray dodáva, že toto je jasný dôkaz, že tým, čo sa deje vo vesmíre, by sa malo zaoberať viac spoločností, a to aj súkromných. Je tiež nevyhnutné vytvoriť systémy, ktoré umožnia presnejšie mapovanie rakiet vyslaných do vesmíru. Neraz sa totiž stáva aj to, že si pozostatky rakiet vedci pomýlia s potenciálne nebezpečnými asteroidmi.