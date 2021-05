Od budúceho týždňa sa otvárajú všetky školy, oznámil Gröhling. Postupovať sa bude podľa školského semaforu

Minister školstva ohlásil, že 17. mája je zlomový termín pre školstvo. Od budúceho týždňa sa otvárajú všetky školy a to materské, 1. a 2. stupeň, stredné školy, aj školské kluby a ZUŠky.

Okrem toho budú môcť byť otvorené podľa ministra školstva aj základné umelecké školy či centrá voľného času a školské kluby detí. “Som rád, že toto podporila komplet celá vláda. Tým, že školstvo malo prioritu a vždy sa prepínalo skôr do jednotlivých segmentov, tak teraz ideme tiež na výnimku. Školstvo je priorita pre túto vládu,” povedal šéf rezortu školstva.

Podľa regionálneho semaforu pôjdu vysoké školy, prioritne ide o Nitru. Stanovené budú presné podmienky a to ešte dnes, prípadne zajtra. Prepíname sa do školského semaforu, čo znamená, že ak bude na nejakej škole alebo v triede výskyt nákazy, pôjde sa podľa presných pravidiel, môže sa na základe rozhodnutia riaditeľa uzavrieť trieda, prípadne škola. Ak sa situácia zhorší, pristúpi sa aj k radikálnejším krokom, čo minister ale neočakáva. Pozitivita z kloktacích testoch bola veľmi nízka.

“Prepíname sa do školského semafora. Ak niekde bude škola alebo trieda, kde bude nejakým spôsobom nález alebo ohnisko, tak budeme postupovať podľa štandardného spôsobu. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, respektíve riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa bude môcť zatvoriť na určité dni školu,” povedal minister školstva s tým, že v tomto prípade ponúkajú pre školy intervenčné testovanie.

Intervenčné testovanie má podľa Gröhlinga fungovať v dvoch fázach. “Jedna fáza je na úrovni školy, respektíve triedy. Druhá fáza je, keby sa náhodou prepínali okresy, že sa situácia v niekoľkých týždňoch do konca školského roka natoľko zhorší, že budeme musieť pristúpiť aj k radikálnejším krokom,” povedal. Ako dodal, tento druh testovania na školách je pripravený.

Gröhling povedal, že vzdelávací systém sa otvára na základe rozhodnutia ministra školstva. Poznamenal, že od septembra počíta s tým, že sa bude fungovať na základe školského semafora. Ako dodal, prípadov, keď rodičia nechcú posielať deti do škôl, sa vyskytuje minimálne. To, ako sa bude postupovať pri krúžkovej činnosti či pri využití telocviční pre športové kluby v popoludňajších hodinách, by sa malo rozhodnúť v najbližších dňoch.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021 na svojich stránkach. Cieľom dokumentov tzv. školského semaforu je stanoviť základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.

Upravujú iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú upravené nad rámec od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. Manuály sú zostavené pre jednotlivé kategórie škôl a školských zariadení.

Letné školy budú v auguste

Letné školy sa budú konať počas posledných troch augustových týždňov od 9. do 27. augusta. “Chceme, aby fungovali aj ako príprava na nový školský rok, ako miesto, kde si žiaci upevnia poznatky iným spôsobom a inovatívnou formou,” zdôraznil Gröhling. Vlani sa do programu zapojilo 244 škôl. Tento rok je rezort školstva opäť pripravený zvýšiť alokovanú sumu v prípade zvýšeného záujmu o účasť v programe.

Školy môžu žiadať o preplatenie každého týždňa letnej školy, pričom odmena je vyššia ako vlani. Ako vysvetlil Gröhling, za krátky týždeň (päť hodín denne od pondelka do piatka) ministerstvo zaplatí 600 eur, za dlhý týždeň (šesť až osem hodín denne od pondelka do piatka) ministerstvo pošle 1000 eur. Suma sa bude odvíjať od počtu žiakov na škole, maximálna suma pre najväčšie školy bude 8000 eur.

Letné školy budú podľa slov ministra školstva dobrovoľné. Prihlásiť sa môže každá škola. Okrem základných škôl sa tento rok môžu prihlásiť do programu aj stredné odborné školy. Svojim žiakom tak budú môcť ponúknuť dodatočný priestor na praktickú výučbu, ktorá sa mohla počas pandemických obmedzení uskutočňovať v režime malých skupín piatich žiakov a jedného učiteľa, prípadne u zamestnávateľov.