Obsahovali zvieracie oči, boli plné krvi a páchli: Ukrajinské ambasády a konzuláty v Európe dostali záhadné balíky

Viacerým ukrajinským veľvyslanectvám v európskych krajinách doručili „krvavé balíky“ obsahujúce oči zvierat. Oznámilo to v piatok ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí, informuje agentúra Reuters.

Balíky nasiaknuté tekutinou príznačnej farby a vône boli zaslané ukrajinským ambasádam v Holandsku, Chorvátsku, Maďarsku, Poľsku a Taliansku, ako aj generálnym konzulátom v Neapole a Krakove a tiež ukrajinskému konzulátu v Brne, informoval hovorca ukrajinského rezortu diplomacie Oleh Nikolenko.

„Skúmame zmysel tohto odkazu,“ uviedol Nikolenko na Facebooku. Dodal, že ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba nariadil, aby sa na všetkých dotknutých ambasádach a konzulátoch posilnili bezpečnostné opatrenia.

Several #Ukrainian embassies abroad received bloody parcels with animal eyes, #Ukrainian Foreign Ministry spokesman Oleh Mykolenko said.

In the building of the consulate in #Brno, specialists in chemical protection suits had to be summoned because of a suspicious parcel. pic.twitter.com/w1zOKO0k6Z

— NEXTA (@nexta_tv) December 2, 2022