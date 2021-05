Obrovské prekvapenie! Slovensko zdolalo po skvelom výkone Rusko

Po prvých dvoch úspešných zápasoch proti Bielorusku a Veľkej Británii nás dnes čakal jeden z najťažších súperov na turnaji, Rusko. Naši hokejisti dnes nastúpili v zostave s viacerými zmenami.

V zápase sa nepredstavili Šimon Nemec, Juraj Slafkovský a Martin Faško-Rudáš. Namiesto nich sme mohli vidieť premiérové štarty Adriána Holešinského, Miloša Kelemena a Martina Bučka. V bráne o začiatku zápasu nastúpil podľa očakávaní Július Hudáček.

Slovenskí hokejisti po skvelom výkone zdolali Rusko 3:1 a na konte majú 9 bodov.

Prvá tretina

Naša prvá formácia opäť ukázala svoju kvalitu hneď v prvom striedaní, keď sa jej podarilo zavrieť Rusov v ich obrannej tretine a po teči Mareka Hrivíka sme mali prvú veľmi dobrú príležitosť na otvorenie skóre.

Následne nás však súperi na dlhšiu dobu zavreli v našom obrannom pásme, našťastie si však väčšiu príležitosť nevypracovali. Po piatich minútach úvodnej tretiny sme ale opäť pohrozili my, keď sa puk za bránu snažil dotlačiť Holešinský, Samonov však stál na správnom mieste.

Pár sekúnd na to nás náš súper opäť zatlačil v našej tretine a prvú veľkú šancu si vypracoval Slepyshev, ktorého strelu Hudáček vyrazil iba pred seba, no našej obrane sa puk spred bránkoviska podarilo upratať do bezpečia.

S Rusmi sme v prvej tretine hrali vyrovnaný zápas a viac šancí sme si vypracovali práve my. Tú najväčšiu sme mali po dvoch strelách Studeniča, no Mariánovi sa bohužiaľ nepodarilo zodvihnúť puk a trafil len betón Samonova. Krátko po nej mal ďalšiu veľkú šancu Krištof a no ani po jeho dvoch dorážkach neskončil puk v ruskej bránke.

Výborná aktivita slovenských hokejistov vyústila do našej prvej presilovej hry po seknutí Kameneva. Počas nej sme sa ale nedokázali usadiť v útočnom pásme a tak ostala úvodná presilová hra zápasu nevyužitá.

15 sekúnd pred koncom však prišiel nešťastný faul a celkom zbytočný faul Cehlárika, ktorý si musel ísť odsedieť dvojminútový trest. Jeho hlavnú časť si však Rusi zahrali až v druhej tretine, keďže sa v posledných sekundách úvodnej nestalo už nič.

Druhá tretina

Úvodnú oslabovú hru sme zvládli, väčšia časť z nej sa odohrávala mimo našej tretiny. Najväčšie šance úvodu druhej tretiny si naopak opäť vypracovali naši hokejisti. Po Pospíšilovej strele sa snažil doraziť puk za chrbát brankára Krištof.

Ďalšie minúty sa ale väčšinou odohrávali v našej obrannej tretine, no Rusov sme žiadnej väčšej príležitosti nepustili. Naopak, prvý gól sa podarilo streliť nám. Po skvelom striedaní nášho tretieho útoku sa nám podarilo na dlhšiu dobu zatlačiť súperov v našej útočnej tretine, viackrát sme pohrozili nebezpečnými strelami, z ktorých nakoniec za bránkovou čiarou skončila tá od Miloša Kelemena, ktorý strieľal od modrej čiary.

Hneď po tomto góle prišlo ale vylúčenie Skalického a my sme sa museli druhýkrát v zápase brániť. Rusi nás dokázali zatlačiť a po minúte vyrovnali vďaka presnej strele Tolchinského.

5 minút pred koncom sme sa museli brániť veľkému tlaku. Súper nás dokázal držať v našej tretinu dlhšiu dobu a vypracoval si hneď niekoľko sľubných príležitostí, ani jedna z nich našťastie neskončila v bránke.

Záver tretiny bol hektický, hralo sa z jednej strany na druhú a puk mohol viackrát skončiť v oboch bránkach. Nestalo sa tak a aj po druhej tretine sme s Rusmi remizovali vo vyrovnanom zápase.

Tretia tretina

Posledná dvadsaťminútovka začala opatrnejšie na obidvoch stranách a prvé príležitosti sme mohli vidieť až po prvých dvoch odohratých minútach. V dvoch nebezpečných situáciách sa ocitol ruský kapitán Slepyshev. Viac z hry mali aj v nasledujúcich minútach naši súperi.

Nepríjemný moment nastal v 44. minúte, keď Marián Studenič putoval do kabíny po zblokovaní tvrdej strely ruského hráča. V nasledujúcich minútach sme mohli vidieť bojovný výkon oboch tímov no bez väčších príležitostí.

V 53. minúte však fauloval nášho hráča Shalunov a my sme mohli streliť veľmi dôležitý gól. Po Gernátovej strele od modrej čiary sa nám to aj podarilo a stav stretnutia bol 2:1.

Nastali rušné chvíle v našej obrannej tretine. Rusi nás viackrát zatlačili a snažili sa z plných síl streliť vyrovnávajúci gól, Slováci ich však naďalej nepúšťali do vyložených šancí. Naopak, do skvelej príležitosti sa dostal Miloš Kelemen, ktorý mohol streliť spomedzi kruhov svoj druhý gól, puk však napálil “len” do ruského brankára.

80 sekúnd pred koncom zápasu Rusi odvolali brankára a my sme definitívne rozhodli o víťazstve gólom Ďalogu do prázdnej bránky.