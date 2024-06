Obľúbený výrobca kuchýň ohlásil nečakaný koniec, od ľudí ale zobral zálohy. Toto musia spraviť

Známy výrobca kuchýň na Slovensku ohlásil pre nepriaznivú ekonomickú situáciu nečakaný koniec. Ide o spoločnosť Oresi, ktorá patrila v danom odvetví dlhé roky medzi najznámejšie. O nepríjemnej novinke informuje na svojom webe.

Odkazujú na inú firmu

„Veľmi nás táto situácia mrzí a plne chápeme ťažkosti, ktorým môžu čeliť naši zákazníci, najmä tí, ktorí už zaplatili zálohu na kúpnu cenu,“ píše spoločnosť. Týmto zákazníkom ale odkazuje, že o svoje peniaze ani kuchyne neprišli.

Ich povinnosti totiž zdedí spoločnosť SITINA CZ so sídlom v Týništi nad Orlicí v Českej republike, ktorá má za Oresi dokončiť vytvorené objednávky. Zákazníci musia spomínanú firmu kontaktovať cez formulár a ich situácia by následne mala byť vyriešená. To, či tak naozaj bude, ukážu až nasledujúce týždne.

Denník Sme pritom informuje, že značka prišla na slovenský trh v roku 2009. Expanzia nasledovala po tom, čo firma uspela v Česku a už dva mesiace po vstupe na Slovensko malo Oresi jedenásť predajní. Svoj vrchol zažila firma v roku 2016, keď vykázala tržby vo výške 7,3 milióna eur, no zisk priznala len dvakrát vo svojej histórii, a to v rokoch 2013 a 2022.