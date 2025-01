Obľúbený seriál, ktorý ovládol celý svet, bude mať po 8 rokoch pokračovanie: Slovenskí diváci ho milovali

Legendárny seriál, ktorý si získal srdcia divákov na celom svete vrátane Slovenska, sa po ôsmich rokoch opäť vráti na obrazovky.

Ako píše web Mediálne.sk, televízia FOX oznámila, že v roku 2025 začne produkovať pilotnú epizódu seriálu Prison Break, ktorá môže viesť k vytvoreniu celej novej série. Tento krok prichádza po dlhých 8 rokoch špekulácií o pokračovaní, ktoré sa až doteraz neuskutočnilo.

Prison Break sa stal kultovým hitom už od svojej prvej série, ktorá vznikla pred 20 rokmi, kedy originálny príbeh o stavebnom inžinierovi Michaelovi Scofieldovi, ktorý sa nechal zavrieť do väznice, aby zachránil svojho brata pred trestom smrti, uchvátil milióny divákov na celom svete, čo potvrdzuje aj pozitívne hodnotenie na ČSFD — 81 %. Zároveň je aj v top 20 najlepších seriálov všetkých čias.

Seriál, ktorý sa vysielal od roku 2005 až do roku 2009, zažil veľký úspech počas svojich prvých sérií, no postupom času začal stagnovať. Následne po 8 rokoch prišla v roku 2017 záverečná piata séria, ktorá však nezískala pozitívne reakcie. Po poslednej sérii sa o návrate seriálu začalo diskutovať, no tvorcovia sa až teraz, opäť po 8 rokoch, rozhodli pre úplný reštart seriálu.

Nový príbeh, noví herci

Nový Prison Break nebude pokračovaním pôvodného príbehu, ale skôr modernizovanou verziou, ktorá bude zohľadňovať aktuálne požiadavky divákov. Nakoľko pôvodní herci, ako napríklad Wentworth Miller, ktorý stvárnil hlavnú postavu, už nie je ochotný sa do seriálu vrátiť, ako uviedol ešte v roku 2020 s tým, že odmieta hrať heterosexuálne postavy.

Tím tvorcov a scenáristov seriálu sa tak chystá priniesť čerstvý pohľad na známu tému väzenského úteku. Seriál, ktorý sa na Slovensku vysielal na televízii JOJ, sa tak môže opäť stať fenoménom, s novými zápletkami a postavami, ktoré možno zaujmú aj novú generáciu fanúšikov.

Prvá epizóda nového Prison Breaku by mala byť dostupná koncom tohto roka, alebo začiatkom roka 2026.