Obľúbená moderátorka Soňa Müllerová odhalila veľké tajomstvo: Rozhodla sa pre životný krok, toto nikto nečakal

Soňa Müllerová (62) je nielen skvelá moderátorka, známa je aj svojím nestarnúcim vzhľadom a postavičkou, ktorú by jej mohla závidieť nejedna dvadsiatnička. Dáva si záležať na svojom zdraví, čo najnovšie dokazuje skutočnosť, akú zmenu sa rozhodla podniknúť vo svojom životnom štýle. Dohnali ju k tomu mierne zdravotné problémy so žalúdkom.

Spokojná bez kávy

Moderátorka po dlhých 3 mesiacoch vyšla von s pravdou, ktorá ju trápila. Preto sa rozhodla učiniť razantný krok, aby sa cítila lepšie. Na sociálnej sieti oznámila svojim fanúšikom, že skoncovala s pitím kávy. Ako sa sama priznala, keby jej niekto povedal, že jedného dňa prestane piť kofeínový nápoj, neverila by mu.

“Ja som pila 2-3 kávy denne, niekedy aj 4, hoci poobede už bezkofeínové. Mala som kyselinu a občas aj takú ťažobu v žalúdku, tak som si povedala, že skúsim bez nej. Neboli žiadne absťáky, skôr pociťujem viac energie, alebo si to len nahováram, ale myslím, že to určite pomohlo môjmu tráveniu. Po jedle totiž nezasadnem ku káve, ale som aktívnejšia. A aj som spokojná sama so sebou, že sa mi to podarilo,” uviedla Soňa Müllerová (62) na sociálnej sieti svoje životné rozhodnutie, pričom dodala: “P. S. Ale na “kávičku” chodím pravidelne s kamoškami, lebo lepší babinec si ani neviem predstaviť.”

Vzdala sa tiež cigariet

Zdá sa, že moderátorka postupne mení svoj životný štýl a zbavuje sa závislostí, ktoré jej škodili. Pred pár rokmi sa totiž v rádiu u Adely a Sajfu priznala, že vo veľkom fajčila. Dnes je tomu inak a okrem cigariet dala zbohom aj ďalšej spomínanej neresti v podobe kávy, ktorá jej nerobila dobre.