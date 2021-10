Objav, aký nechce zažiť nikto: Žena si pod domom našla vyše 90 štrkáčov. Môže ich tam byť ešte viac

Sú poklady, ktoré by sme objaviť chceli, no a potom sú aj také, ktoré sú pokladmi len pre vybranú skupinu ľudí. Istá žena z Kalifornie však na to, čo našla priamo pod svojím domom zrejme nezabudne nikdy. Nevedomky totiž poskytla útočisko viac ako 90 hadom priamo pod verandou svojho rodinného domčeka.

Žena, ktorej meno nebolo zverejnené, žije v meste Sonoma County v Kalifornii a začiatkom mesiaca si pod verandou svojho domu všimla desiatky hadov plaziacich sa po sebe, píše web Unilad.

Pod domom mala viac ako 90 jedovatých hadov

Zhrozená okamžite informovala príslušné úrady, na pomoc jej napokon prišli pracovníci záchranného centra pre plazy, ktoré sídli v mieste jej bydliska. O odchyt hadov sa postaral priamo riaditeľ záchranného centra Alan Wolf, ktorý sa s úlovkom následne pochválil na sociálnych sieťach.

Ako uviedol, po 3 hodinách 45 minútach sa mu spod domu vystrašenej ženy podarilo vytiahnuť 22 dospelých a 59 mladých jedincov tichomorského štrkáča (lat. Crotalus oreganus). Ide o jedovatý druh zmije obyčajnej, ktorý sa v tejto oblasti vyskytuje bežne. Nie však výlučne v blízkosti ľudských obydlí.

No aj keď si Wolf a aj žena volajúca o pomoc mysleli, že sa podarilo odchytiť všetkých neželaných podnájomníkov, mýlili sa. Riaditeľ záchranného centra sa na miesto totiž vrátil ešte dvakrát a dovedna odtiaľ vytiahol ešte ďalších 7 hadov. Wolf preto žene prisľúbil, že bude chodiť na kontrolu ešte niekoľkokrát, kým sa ich nepodarí odchytiť všetkých.

Môže za to zle postavený dom

Hady sa na danom mieste dokázali usadiť a rozmnožiť najmä pre povahu prostredia. Dom je postavený a zasadený do skalného masívu a stavitelia si nedali veľkú námahu s tým, aby riadne všetky diery zašpárovali. Pod domom sa tiež ešte stále nachádza aj množstvo odpadu a ako Wolf potvrdil, vo väčšine prípadov nachádzal hady pod kúskami skál, sklolaminátom či iným odpadom, ktorý tam stavebná firma ponechala.

Keďže boli v základoch viditeľné diery a priaznivé podmienky pre „divoký život“, hady sa tam udomácnili. Žena mala jediné šťastie, že sa plazy nedostali aj priamo k nej domov, pretože aj tam stavbári neodviedli úplne dokonalú prácu ani v prípade stien domu.

Štrkáč tichomorský patrí medzi jeden z ôsmich bežne sa vyskytujúcich druhov hadov v Kalifornii. Pre človeka je jeho uhryznutie nebezpečné, pretože ak nedôjde po incidente k okamžitej lekárskej pomoci, pacient môže skončiť v nemocnici a v horšom prípade aj umrieť.