Obchodujú so zbraňami a s drogami, mnohí sú odsúdení zločinci. 3-tisíc členov Hells Angels práve teraz mieri na Slovensko

Majú silné a hlučné motorky, prijímanie nových členov podlieha prísnemu a dôkladnému procesu a vo svete majú približne 3 500 členov. Reč je o motorkárskej skupine Hells Angels, ktorá má svoju pobočku aj na Slovensku a už na začiatku júna sa bude konať stretnutie členov práve na našom území, čo bol jeden z dôvodov sprísnenia kontrol na hraniciach.

V článku sa dozviete aj: kde a kedy vznikli Hells Angels;

ako sa dokázali rozrásť do celého sveta;

čo považujú za svoju úlohu;

aké kontroverzie sú s nimi spájané;

prečo sú hrozbou a rizikom.

Len pred pár dňami vyšla na povrch informácia o tom, že Slovensko bude dočasne vykonávať kontroly na hraniciach s Maďarskom, Českom a Poľskom. Dôvodom tohto aktu z hľadiska bezpečnosti bolo napríklad pripravované podujatie GLOBSEC 2023, ktoré sa konalo v dňoch 29. — 31. mája v Bratislave za účasti niekoľkých vysoko postavených politických osôb vrátane Emmanuela Macrona či Zuzany Čaputovej, píše Pravda.

Ďalším vážnym faktorom je však aj medzinárodné stretnutie motorkárov, ktorých združuje skupina Hells Angels (Pekelní anjeli). Ide o motorkársky klub, ktorý vznikol po 2. svetovej vojne a jeho história sa teda ťahá už takmer 80 rokov. Zoskupenie, ktoré sa často označuje ako HAMC (Hells Angels Motorcycle Corporation) vzniklo v roku 1948 v Kalifornii vďaka zlúčeniu viacerých menších motorkárskych klubov, uvádza History.

Na Slovensku a najmä v Šamoríne sa tak od posledného májového dňa začali schádzať stovky motorkárov, ktorých od piatka do nedele čaká každoročné stretnutie pod názvom Hells Angels World Run 2023. Spustili sa kvôli tomu kontroly na hraniciach, z viacerých strán prichádza varovanie o ich násilnej povahe a primátor Šamorína povedal, že prevádzkarom podnikov navrhol mať večer zatvorené.

Očakáva sa príchod približne 3-tisíc motorkárov a rezort vnútra vyčlenil stovky policajtov. Kto sú teda Hells Angels, kvôli ktorým je na našom území toľko rozruchu?

O koho vlastne ide?

Členovia klubu, ktorí sú poctivo vyberaní na základe prepracovaného prijímacieho procesu, sa považujú za nositeľov a reprezentantov hodnôt ako súdržnosť, priateľstvo a pocit z toho, že vediete nespútaný život na dvoch kolesách. Verejne sa dištancujú od kriminálu, drog a v podstate všetkého nelegálneho, čo je však len ťažko uveriteľná teória.

Na druhej strane mince ide totiž o organizáciu, ktorú americká ambasáda v Bratislave označila za protizákonnú, nebezpečnú a vysoko rizikovú aj pre bežných ľudí, ktorí s nimi môžu prísť do kontaktu. Sú spájaní s obchodom so zbraňami, s drogami, organizovaným zločinom a násilím, pričom všetky tieto záležitosti sa s nimi tiahnu už roky a existuje viacero dôvodov, ktoré tieto praktiky potvrdzujú.

Od Spojených štátov cez Slovensko až po Austráliu

Klub vznikol v Kalifornii, no v nasledujúcich desiatkach rokov sa rozrástol prakticky do celého sveta. Ak si niekto myslí, že ide len o náhodné stretávanie chlapov so silnými motorkami a koženými vestami, je to veľký omyl. Každá pobočka na svete má svoje stanovy, oficiálnych členov, predsedu, zástupcu predsedu a pokladníka, ktorý sa stará o financie.

Prvou zahraničnou pobočkou Hells Angels mimo USA bola tá na Novom Zélande, pričom dnes fungujú okrem väčšiny afrických štátov azda všade. V Európe nájdete pobočky, či pridružené skupiny v každom štáte vrátane Slovenska. U nás majú jazdci zastúpenie v Nových Zámkoch, aj v Bratislave, kde fungujú od roku 2013, respektíve od roku 2014, uvádza sa na ich oficiálnej stránke.

Čo sa týka financií, každý člen je povinný platiť mesačný príspevok do mestskej, ale aj celoštátnej pobočky. Portál Scootertip píše, že najvyššie postavení členovia klubu to majú ako plnohodnotnú prácu. Podľa Peopleai má celý klub v roku 2023 hodnotu až takmer 29 miliónov eur. Dnes majú viac ako 100 pobočiek v 59 štátoch, čo z nich robí najrozsiahlejší motorkársky klub na svete.

Výberové konanie je veľkou vedou

Chcete sa stať členom klubu Hells Angels? Na jednej strane to nie je problém, na tej druhej musíte spĺnať niekoľko požiadaviek a prejsť si procesom, ktorý nie každý dokáže vydržať. Medzi najzákladnejšie podmienky patrí platný vodičský preukaz a motorka s kubatúrou minimálne 750 cm³.

Okrem iného, uchádzač o členstvo nemôže byť spojený s akýmkoľvek zločinom voči deťom. Z listiny o nutných podmienkach môže zaujať napríklad aj to, že uchádzač sa nemohol nikdy predtým hlásiť do policajného zboru či do väzenskej stráže, píše Grunge.

Medzi nepísané pravidlá o prijatí má patriť napríklad aj to, že uchádzač musí mať bielu farbu pleti. Toto pravidlo často členovia Hells Angels odmietajú, no za všetko hovorí najmä fakt, že zástupcov tmavšej pleti by ste v ich kruhoch hľadali len ťažko. Aj tu je odpoveď na to, prečo majú pobočky všade okrem väčšiny územia Ázie a Afriky.

Mať motorku, vodičák a správne charakterové črty však nestačí. Po neformálnom prijatí vás čakajú minimálne 4 roky, počas ktorých získavate nové hodnosti a dokazujete svoj potenciál byť stálym členom klubu. Na konci tohto konania sa musia všetci členovia daného klubu jednohlasne zhodnúť na tom, či ste hodný byť súčasťou Hells Angels.