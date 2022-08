Obaja piloti zrejme zaspali a lietadlo minulo pristávaciu dráhu. Vo vzduchu krúžilo 25 minút

Letecká spoločnosť Ethiopian Airlines v sobotu oznámila, že dočasne postavila mimo službu dvoch pilotom, ktorí počas letu zo sudánskej metropoly Chartúm do Addis Abeby minuli pristávaciu dráhu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Incident sa odohral v pondelok. Obaja piloti údajne počas letu zaspali a zobudil ich výstražný zvuk po vypnutí autopilota. Lietadlo však minulo pristávaciu dráhu na medzinárodnom letisku Bole v Addis Abebe a asi 25 minút nad ním krúžilo, kým sa mu podarilo bezpečne pristáť, píše portál na sledovanie letov FlightAware a stránka Aviation Herald.

„Posádke bol pozastavený výkon pracovnej činnosti,“ uviedli aerolínie vo vyhlásení. Prípad vyšetrujú a podľa výsledkov „prijmú potrebné nápravné opatrenia“.

Deeply concerning incident at Africa’s largest airline — Ethiopian Airlines Boeing 737 #ET343 was still at cruising altitude of 37,000ft by the time it reached destination Addis Ababa

Why hadn’t it started to descend for landing? Both pilots were asleep. https://t.co/cPPMsVHIJD pic.twitter.com/RpnxsdtRBf

— Alex Macheras (@AlexInAir) August 18, 2022