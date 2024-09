O prácu prídu stovky ľudí, prepúšťaniu sa nevyhne ani jedna z najznámejších spoločností. Týka sa najmä týchto zamestnancov

To, že sa v posledných mesiacoch skloňuje prepúšťanie v najväčších svetových spoločnostiach, nie je náhoda. Množstvo segmentov si prechádza výzvami, v rámci ktorých je nevyhnutná optimalizácia firiem a efektívnejšie personálne fungovanie. Ako čerstvo informuje portál Deadline, personálne škrty čakajú aj na Disney.

Tento gigant, ktorého pozná azda každý Slovák, už jedno kolo prepúšťaní absolvoval v lete, keď o prácu prišlo približne 140 zamestnancov spoločnosti. Ako prezentujú najnovšie zistenia, práve v týchto dňoch prebiehajú ďalšie zamestnanecké škrty, na konci ktorých ostane bez práce viac ako 300 ľudí.

„Neustále vyhodnocujeme spôsoby, ako investovať do našich podnikov a efektívnejšie spravovať naše zdroje a náklady, aby sme podporili najmodernejšiu kreativitu a inovácie, ktoré spotrebitelia oceňujú a očakávajú od Disney,“ uviedol hovorca Disney pre magazín Deadline. Spomínané prepúšťanie sa týka výlučne USA a ako ďalej zástupcovia spoločnosti povedali, tieto kroky sú výsledkom prehodnotenia podnikových nákladov.

Podľa kompetentných vedia riadiť firmu efektívnejšie, a preto preriedia pracovné miesta v rámci korporátu. Odborníci sa zhodujú na tom, že tradičné mediálne spoločnosti prechádzajú náročným obdobím a musia lepšie zvládať prechod do digitálneho sveta. S týmito výzvami sa však boria aj popredné IT spoločnosti. Pri Disney ide o dlhodobejší trend, nakoľko od roku 2022 celosvetovo prepustilo už viac ako 7 000 pracovníkov.

Problémy hlásia aj farmaceuti v Európe

Ešte začiatkom septembra sme vás informovali o tom, že redukciu pracovníkov chystá aj známa farmaceutická firma Bayer. Nemecký farmaceutický gigant už tento rok údajne prepustil viac ako 3-tisíc ľudí, pričom s výpoveďami ani zďaleka neskončil. Podľa najnovších správ sa tentoraz zameral na švajčiarsky Bazilej, kde sídli medzinárodné ústredie divízie zdravia spotrebiteľov. Pracovná sila je tu zložená približne z tisícky zamestnancov, z ktorých už čoskoro ubudne zhruba 150 ľudí.

Spomínané kroky by mali nadobudnúť platnosť do roku 2025, čo potvrdil aj hovorca spoločnosti. Do veľkej miery toto prepúšťanie zasiahne hlavne administratívne pozície, ktoré sú takpovediac „na odstrel“ v dôsledku terajšej filozofie nemeckej firmy. Tá chce zefektívniť svoje fungovanie prostredníctvom zníženia úrovne byrokracie.