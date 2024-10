O miesto má budúci rok prísť až 14-tisíc zamestnancov, veľká firma chce ušetriť miliardy eur. Dotkne sa to najmä manažérov

Náročné obdobie v technologickom segmente s najväčšou pravdepodobnosťou bude pokračovať aj v budúcom roku. Avizujú to aj správy z gigantickej spoločnosti Amazon, ktorá by chcela zredukovať tisíce pracovných miest a ušetriť miliardy eur.

Podľa správ z portálu ABP Live, by mohlo ísť až o 14 000 pracovných pozícií. Ide o iniciatívu súčasného generálneho riaditeľa, ktorý chce výraznejším spôsobom zvýšiť efektivitu fungovania obrovskej svetovej firmy. V konečnom dôsledku si vedenie po úspešnej realizácii stratégie sľubuje odstránenie byrokratických prekážok a rýchlejšie rozhodovanie pri kľúčových záležitostiach.

V Amazone sa má vytvoriť kultúra charakterizovaná zodpovednosťou, rýchlym rozhodovaním, vynaliezavosťou, šetrnosťou a spoluprácou. V rámci iniciatívy tiež môžu jednotliví zamestnanci nahlasovať kompetentným osobám veci a procesy, ktoré sú podľa nich zbytočné a bránia vo vytvorení vyššie popísanej firemnej kultúry. Kľúčovým prvkom v dosiahnutí cieľa je teda aj redukcia manažérskych pozícií.

O prácu nemusia prísť všetci

Ako z dostupných správ vyplýva, plat jedného manažéra Amazon ročne stojí v priemere od 200 000 dolárov. Pri zrušení 14 000 manažérskych miest by tak mohla spoločnosť podľa svojich predpokladov ušetriť aj viac ako 2 miliardy dolárov, a to iba v priebehu budúceho roka, čo v prepočte predstavuje zhruba 1,8 miliardy eur. „Odstraňovanie vrstiev, prevádzka s menším počtom manažérov a sploštenie organizácie sú zamerané na rýchlejšie napredovanie,“ uviedol v správe Amazon.

V konečnom dôsledku by však nemuselo nutne ísť o tvrdé prepúšťanie týchto zamestnancov. Veľká časť z nich síce stratí svoj manažérsky post, no mohla by sa uplatniť v iných firemných štruktúrach. Požadovaná zmena by sa tak mohla potenciálne dosiahnuť aj takzvaným presúvaním pracovnej sily, nie jej úplnou redukciou. Tak či onak, niektorí pracovníci určite zo spoločnosti odídu definitívne.