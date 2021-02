Núdzový stav sa predĺžil, no musí ho ešte schváliť parlament. Vraj je to na diskusiu, potvrdil Sulík

O predĺžení núdzového stavu bude Národná rada SR rokovať v stredu 24. februára. Informáciu po rokovaní vlády potvrdil aj Richard Sulík. Predĺženie núdzového stavu bude podľa neho potrebné v parlamente prediskutovať.

Plénum totiž musí podľa nedávno schválenej legislatívy odobriť vládou navrhované predĺženie núdzového stavu, a to najneskôr 20 dní odo dňa účinnosti jeho predĺženia. Dnes po vláde Richard Sulík potvrdil, že núdzový stav bol predĺžený o 40 dní, no uznesenie musí ešte schváliť parlament. Ten bude zasadať budúcu stredu, no k téme je potrebná diskusia. Ak má Národná rada schváliť predĺženie núdzového stavu, musí to byť veľmi dobre odôvodnené. Ide zároveň o oprávnenú požiadavku. Sulík však nevie garantovať všetkých poslancov strany Sloboda a Solidarita (SaS), dodal, že k tomu budú mať poslanecký klub.

E-karanténa bude určená pre každého pozitívne testovaného

Na aplikácii e-karanténa sa ďalej pracuje, v pondelok o nej bude rokovať koaličná rada. Ako ďalej vo štvrtok po rokovaní vlády uviedol minister hospodárstva Richard Sulík, ak projektu vyjadrí podporu, nasledujúcu stredu by na rokovanie kabinetu priniesol uznesie, ktorým by sa spustila jeho realizácia. Aktuálne sa podľa ministra snažia zistiť realizovateľnosť aplikácie. Potvrdil pritom, že by do nej mali by zapojení všetci pozitívne testovaní občania. „Myslím, že to pokračuje veľmi dobre,” zhodnotil.

Núdzový stav musí odobriť parlament

„My sa budeme o tom baviť. Chceme vidieť to uznesenie predtým a chceme vidieť to, čo prinesie. Na druhej strane, všetci cítime aj vzhľadom na čísla, ktoré boli dnes publikované, že ten núdzový stav má význam a my tú krivku potrebujeme zlomiť,“ povedal ešte minulý týždeň Juraj Šeliga. Dodal, že by uvítal, keby bola súčasťou diskusie aj opozícia.

Vláda aj parlament sa pri schválení predĺženia núdzového stavu budú musieť vysporiadať aj s nesúhlasom vo vlastných radoch. Koaličný poslanec Patrick Linhart (Sme rodina) na sociálnej sieti uviedol, že nebude hlasovať za „nezmyselné“ predĺženie núdzového stavu. V statuse napísal, že je za otvorenie maloobchodu a okamžité stopercentné finančné odškodnenie živnostníkov. Dodal, že má „plné zuby“ zle zvládnutej komunikácie s občanmi, hádok a „nekonečnej opozičnej politiky poniektorých kolegov, ktorým nejde o ľudí, ale iba o vlastné preferencie na úkor zdravia a bezpečnosti obyvateľstva“.

Koaličné poslanecké kluby budú o podpore predĺženia núdzového stavu v Národnej rade (NR) SR ešte rokovať. Pre TASR to uviedli hnutia OĽANO, Sme rodina aj strana SaS. “Poslanci hnutia OĽANO si plne uvedomujú zodpovednosť za ochranu zdravia a života občanov, a preto bude téma predlžovania núdzového stavu predmetom najbližšieho rokovania poslaneckého klubu,” uviedol Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO.

SaS podobne avizovala, že sa dohodnú na spoločnom postupe na rokovaní klubu. Rovnako to vidí Sme rodina. Podľa slov tlačového odboru hnutia si k tejto téme ešte sadnú poslanci aj s predsedom hnutia Borisom Kollárom a dohodnú sa, akým spôsobom budú postupovať.

Na plán obnovy sú rôzne názory

Minister financií Eduard Heger vylúčil, že by sa plán obnovy prerábal podľa toho, kto získal koľko percent vo voľbách. Zároveň dodal, že sa pripravuje na princípe „to najlepšie pre Slovensko“. A tento princíp musí vychádzať podľa Hegera z potrieb a možností Slovenska. Jeho slová potvrdil aj minister obrany Jaroslav Naď. Opačný názor má však Richard Sulík, ktorý pred zasadnutím vlády povedal niečo úplne iné. Rovnako sa pred pár dňami vyjadrila aj Veronika Remišová. Obaja tvrdia, že premiér chce, aby sa plán obnovy prerábal podľa počtu percent.