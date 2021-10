Nový Zéland ako jediný štát na svete zamestnával vlastného čarodejníka. Takéto mal povinnosti a plat

Ian Brackenbury Channell roky plnil funkciu čarodejníka v novozélandskom meste Christchurch. Bol jediný na svete, ktorého si platil štát. Chcete vedieť, koľko na tom zarobil?

Koľko zarobí čarodejník?

Ian Brackenbury Channell je pravdepodobne jediným čarodejníkom na svete, ktorého si oficiálne platil štát. 88-ročný Novozélanďan svoju kariéru ukončil len nedávno, funkciu čarodejníka však plnil až 23 rokov, píše portál The Guardian.

Mestská rada v Christchurch si Iana najala, aby takýmto spôsobom reprezentoval mesto. Ročne vďaka tejto práci zarobil 16 000 dolárov. Za celú jeho kariéru mu mesto vyplatilo celkovo 368 000 dolárov. Ian sa pôvodne narodil v Anglicku a na Nový Zéland sa presťahoval v roku 1976. Jeho čarodejnícka kariéra začala krátko na to a verejnosť si ho vďaka jeho vystúpeniam zamilovala.

Mestská rada mu pôvodne verejné vystúpenia chcela zakázať, ľudia sa však čarodejníka nechceli vzdať a protestovali. V roku 1982 napokon Združenie riaditeľov galérií Nového Zélandu rozhodlo, že čarodejník je neoddeliteľnou súčasťou miestnej kultúry a stal sa nezvyčajným žijúcim umeleckým dielom.

Neskôr, v roku 1990 sa ho vtedajší premiér Mike Moore napokon opýtal, či by nechcel plniť oficiálnu funkciu čarodejníka Nového Zélandu. Ako informuje čarodejnícky portál, premiér v liste Ianovi navrhoval, že by mal slúžiť celému národu. Zabávať mal ľudí nielen na Novom Zélande, ale aj v Antarktíde a v iných pobrežných oblastiach. Vykonávať mal kúzla, požehnania, mohol však uvaliť aj kliatbu.

Mestská rada sa rozhodla jeho kariéru ukončiť

Odvtedy Ian kúzlil, žehnal a dokonca privolával tancom dážď počas období sucha v Austrálii. V roku 2009 dostal za svoje služby medailu od kráľovnej. Jeho kariéra sa však nezaobišla bez menších kontroverzií. Na adresu žien sa vyjadril, že ich rád provokuje a že sú to šibalské stvorenia, ktoré využívajú ľsti, aby si získali mužov.

Zároveň však dodal, že im to všetko rád odpustí a nikdy by ženu neudrel, pretože sú príliš krehké. Okrem toho, hneď to pobežia oznámiť susede, tá to povie kamarátke a zrazu má človek veľké problémy.

Prekliať ich neplánuje, no dúfa, že sa raz z byrokratov stanú ľudia

Mestská rada dodáva, že sú Ianovi za jeho služby vďační a navždy ostane v srdciach všetkých obyvateľov. Chce sa však vybrať novým smerom a ľudí prilákať do moderného mesta, ktoré bude atraktívne nielen pre domácich, ale aj pre turistov. A do tohto konceptu sa čarodejník provokatér jednoducho akosi nehodí.

Čarodejníkovi sa toto rozhodnutie mesta príliš nepozdáva, aj keď v posledných rokoch sa na verejnosti objavoval pomenej. Myslí si, že by mohol vylepšiť úroveň mesta, to však jeho rady odmieta akceptovať. Nepozdáva sa to ani niektorým obyvateľom mesta, ktorí si myslia, že mestská rada takto pichla do osieho hniezda.

Čarodejníka si predsa neradno pohnevať (aj keď ten ľudí uisťuje, že na mesto neplánuje zoslať kliatbu). Ian sa však svojej pozície odmieta vzdať úplne, plánuje aj naďalej chodiť medzi ľudí a zhovárať s miestnymi aj s turistami. Vraj sa nevzdáva nádeje, že sa raz aj zo zatrpknutých byrokratov stanú ľudia.