Nový trend v obliekaní oživí nielen váš šatník, ale aj náladu. Na svoje si prídu milovníčky farieb, je to jednoduché

Móda a trendy idú ruka v ruke. To však ešte neznamená, že by ste mali prísť o svoju osobnosť a kreativitu. Podľa jednej fotografky je totiž oveľa dôležitejšie to, ako sa v oblečení cítite a či z neho máte radosť, ako to, ako v ňom vyzeráte.

Článok pokračuje pod videom ↓

Obliekanie by malo byť o radosti z oblečenia a nie o výčitkách z postavy. Presne to chápe aj 48-ročná Marianne Taylor, ktorá sa riadi novým trendom s názvom „dopamínové obliekanie“. Jednoducho také, ktoré povzbudí vašu náladu a spestrí život farebnosťou. O jej príbehu informuje portál NEW YORK POST.

Treba sa cítiť sebavedomo

Marianne vždy milovala farby, ale pred rokom sa začala cítiť istejšie pri výbere svojho oblečenia. Objavila totiž dopamínové obliekanie – módny trend, ktorý zahŕňa oblečenie, vďaka ktorému sa cítite dobre a sebavedomo a vychádza z myšlienky, že vaše oblečenie môže ovplyvniť vašu náladu a šťastie.

Teraz sa Marianne hrá s rôznymi odtieňmi zo svojho dúhového šatníka – môže sa pochváliť približne 400 kusmi tašiek, topánok a oblečenia – vrátane sukní s africkou potlačou a farebných teplákových súprav. Neriadi sa pritom, či má na to postavu alebo vek. V stresových dňoch ju láka zelené oblečenie, a keď potrebuje cítiť radosť, tak ružové a žlté.

Marianne, fotografka žijúca v Newquay v Cornwalle, povedala: „Už len samotné obliekanie je niečo, čo vám môže dodať iskru radosti. Nie je to fiktívne. Je to starostlivosť o seba. Je to oslobodzujúce.“

Jej zmýšľanie sa zmenilo po tragickej udalosti