Nový koronavírus dokáže infikovať všetky orgány. V ľudskom tele napáda omnoho viac ako len pľúca

Nový koronavírus dokáže infikovať všetky orgány vrátane pľúc, srdca, mozgu, pečene, obličiek a čriev, informovali v stredu vedci. Dve samostatné správy podľa CNN naznačujú, že vírus napáda v ľudskom tele omnoho viac ako len pľúca, čo by vysvetľovalo širokú škálu symptómov ochorenia COVID-19.

Tieto zistenia by mohli pomôcť vysvetliť nezvyčajné symptómy ako krvné zrazeniny, ktoré u mladých ľudí spôsobujú mŕtvice a upchávajú dialyzačné prístroje, ale tiež bolesti hlavy a zlyhania obličiek.

Koronavírus, ktorý spôsobuje COVID-19, je klasifikovaný ako respiračný vírus a prenáša sa prostredníctvom respiračných kvapôčok, niekedy však môže spôsobiť aj hnačku a iné gastrointestinálne symptómy. Vedci tiež našli dôkazy o prítomnosti vírusu v stolici pacientov a upozorňujú, že existuje možnosť jeho prenosu fekálno-orálnou cestou.

Výskumníci z Hongkonskej univerzity sa rozhodli zistiť, ako dokáže vírus prežiť v črevách

V laboratóriu teda vypestovali ľudské a netopierie črevné organoidy a zistili, že vírus v nich nielen prežil, ale dokázal sa aj množiť. „SARS-CoV-2 sa pravdepodobne dokáže prenášať prostredníctvom ľudského intestinálneho traktu,“ konštatuje tím v správe, ktorú publikovali v časopise Nature Medicine. Vírus schopný infikovať bunky našli aj v stolici, ktorú odobrali pacientke s ochorením COVID-19.

Vedci z nemeckej univerzitnej nemocnice Hamburg-Eppendorf zase vykonali pitvy 27 pacientov, ktorí zomreli na COVID-19 a vírus našli v rôznych orgánoch. „SARS-CoV-2 sa môže objaviť vo viacerých orgánoch vrátane pľúc, hltanu, srdca, pečene, mozgu a obličiek,“ napísali v správe publikovanej v New England Journal of Medicine. Vírusu sa pritom podľa nich mimoriadne dobre darí najmä v obličkách, čo by vysvetľovalo množstvo prípadov poškodenia obličiek, ktoré po celom svete zaznamenali u pacientov s COVID-19. Schopnosť vírusu napadnúť rôzne orgány môže zhoršiť predchádzajúce zdravotné problémy, doplnili s tým, že zraniteľní sú najmä pacienti s ochoreniami srdca, obličiek a cukrovkou.