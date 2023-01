Novinka poteší aj Slovákov: Dubaj zrušil vysokú daň a poplatky, môžete ušetriť desiatky eur

Emirát Dubaj zrušil 30-percentnú daň z predaja alkoholu a poplatky za licencie na predaj liehovín. Cieľom je pravdepodobne ešte viac podporiť turizmus.

O tomto kroku v nedeľu informovali dve dubajské firmy pôsobiace v distribúcii alkoholu, a to firma Maritime and Mercantile International a spoločnosť African & Eastern. Vládni predstavitelia však toto rozhodnutie hneď nepotvrdili a neodpovedali na otázky agentúry The Associated Press.

Zrušenie dane z predaja alkoholu nasleduje po tom, ako Dubaj roky uvoľňoval predpisy v oblasti liehovín. V emiráte sa teraz alkohol môže predávať aj počas dňa cez sviatok ramadán. Počas lockdownov na začiatku pandémie koronavírusu v Dubaji povolili aj donášku alkoholu domov.

Na základe dubajských zákonov môžu alkohol konzumovať ľudia, ktorí nie sú moslimovia, a to vo veku od 21 rokov. Konzumenti alkoholu pri sebe musia mať plastové kartičky vydávané dubajskou políciou, aby pivo, víno a liehoviny mohli kúpiť, prepravovať a konzumovať. Inak im hrozia pokuty a väzenie.