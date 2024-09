Novela Trestného zákona v praxi: Bývalý minister bol obvinený z trestného činu, stíhanie zrejme budú musieť zastaviť

Bývalý minister financií za stranu Smer Ján Počiatek bol v júni obvinený z trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Podľa informácií denníka Sme sa jeho prípadom, respektíve kauzou Tipos, zaoberal vyšetrovateľ NAKA pod dozorom Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).

Tak, ako bol zrušený ÚŠP, bola policajným prezidentom zrušená aj NAKA.

Premlčaný podľa novej novely

Uznesenie o obvinení má viac ako 30 strán.

Vyšetrovateľ NAKA, ktorý sa kauzou Tipos zaoberal, bol preradený na okresné riaditeľstvo polície v Nitre. Kauza prešla pod novozriadený Úrad boja proti organizovanej kriminalite a dostala sa do rúk nového vyšetrovateľa.

Ako ďalej píše denník Sme, dozor nad vyšetrovaním prevzala Krajská prokuratúra v Žiline. Tá potvrdila, že Počiatkovu kauzu rieši, avšak vzhľadom na neverejné prípravné konanie sa k veci odmietla vyjadriť. Na otázky novinárov neodpovedalo ani policajné prezídium.

Keďže bola na Slovensku prijatá novela trestného zákona, respektíve trestných kódexov, v prípade exministra hrozí, že jeho prípad bude premlčaný. Stíhanie bude prokurátor musieť zastaviť, rovnako ako napríklad kauzu Mýtnik III, do ktorej je zapletený Miroslav Výboh.

Kauza Tipos

Medzi štátnou stávkovou spoločnosťou a schránkovou firmou Lemikon išlo o dlhoročný súdny spor. Niekdajšia Športka žalovala Tipos za nelegálne používanie ochranných známok a know-how.

Pohľadávku Športky vtedy odkúpila spoločnosť Lemikon z Cypru a od Tiposu žiadala viac ako 66 miliónov eur.

V prvom kole ministerstvo financií súd prehralo. Počiatek vtedy odmietal využiť mimoriadny inštitút dovolania cez generálneho prokurátora a tvrdil, že tento spôsob riešenia sporu je najlepší možný.

Po tom, ako sa v roku 2008 kauza prevalila, vládna koalícia zmenila zákon tak, aby šéf prokuratúry mohol podať dovolanie a tiež pozastaviť vykonateľnosť súdneho rozhodnutia.

Skrytá kamera

Začiatkom roka 2009 prišiel do kancelárie vtedajšieho generálneho prokurátora Dobroslava Trnku niekdajší minister financií Ján Počiatek. Trnka mal v šperkovnici nainštalovanú skrytú kameru a celý ich rozhovor zaznamenal.

Nahrávka bola objavená Národnou kriminálnou agentúrou u Mariana Kočnera počas vyšetrovania po vražde novinára Jána Kuciaka. Verejnosť si ju vypočula v novembri 2019.

Dvojnásobný minister vlád Roberta Fica s Trnkom riešil uzatvorenie dohody o postupe pri riešení kauzy Tipos. Štát v tom čase takmer prišiel o 66 miliónov eur, a to pre pochybné kroky ministerstva, ktorému šéfoval Počiatek.

„Potrebujeme, aby si to… ako to povedať tak, aby sme v tom nevyzerali my ako ko…i. Mohol by si nám nejaký marketing trošku spraviť,“ zaznelo vtedy od Počiatka k Trnkovi.