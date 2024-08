Nové informácie o plánovanom teroristickom útoku na koncerte Taylor Swift. Toto našli doma u podozrivého

V dome druhého podozrivého, zatknutého pre plánovanie útoku na už zrušené koncerty americkej speváčky Taylor Swiftovej vo Viedni, našli úrady materiály extrémistických skupín Islamský štát a al-Káida. Oznámil to rakúsky minister vnútra Gerhard Karner. Situácia bola podľa neho vážna, ale zmarením útoku sa podľa neho podarilo zabrániť tragédii.

Rakúske úrady zatkli v súvislosti s plánovaným útokom dvoch mladíkov, 19-ročného a spomenutého 17-ročného. Nikoho ďalšieho nehľadajú. Podľa rakúskych bezpečnostných predstaviteľov chceli podozriví spáchať útok pred Štadiónom Ernsta Happela a pravdepodobne s nožmi a výbušninami zabiť čo najviac ľudí.

U 19-ročného podozrivého Rakúšana severomacedónskeho pôvodu našli úrady chemikálie a technické zariadenia. Podľa predstaviteľov sa radikalizoval ideológiou Islamského štátu. K plánom sa priznal.

Sedemnásťročný podozrivý je rakúsky občan tureckého a chorvátskeho pôvodu a polícia ho zatkla pri spomenutom štadióne. Podľa úradov sa pred niekoľkými dňami zamestnal v spoločnosti poskytujúcej služby na štadióne.

Swiftová mala na Štadióne Ernsta Happela vystúpiť vo štvrtok, v piatok a v sobotu. Organizátori koncerty z bezpečnostných dôvodov zrušili. Koncerty boli vypredané, informovala rakúska agentúra APA s tým, že očakávali približne 170-tisíc fanúšikov.

Plánovaný útok nebude mať vplyv na Swiftovej koncerty v Londýne

Nič nenasvedčuje tomu, že by plánovanie útoku na koncert Taylor Swiftovej vo Viedni malo mať vplyv na jej budúcotýždňové vystúpenia na štadióne Wembley v Londýne, uviedla vo štvrtok britská polícia. TASR informuje podľa agentúry Reuters.

Swiftovej turné Eras Tour zavítalo do Londýna už v júni na tri noci po koncertoch v Edinburghu, Liverpoole a Cardiffe. Do Wembley sa má vrátiť 15. augusta pred jej odchodom na posledné koncerty do Severnej Ameriky.

„Polícia úzko spolupracuje s bezpečnostnými tímami na miestach konania podujatí a ďalšími partnermi, aby zabezpečila, že budú zavedené vhodné bezpečnostné plány,“ uviedli zástupcovia londýnskej polície.