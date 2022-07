Nová štúdia vysvetľuje, prečo sa hneváme, keď sme hladní. Vedci našli prepojenie medzi hladom a emóciami

S hladným človekom sa jednoznačne neradno zahrávať. Zamysleli ste sa ale niekedy nad tým, prečo sa tak ľahko rozhneváme, keď si nestihneme dať obed? Vedci prinášajú v novej štúdii niekoľko možných vysvetlení.

Keď sme hladní, neovládame svoje emócie

Nová štúdia publikovaná v časopise Plos One potvrdila, že skutočne existuje prepojenie medzi hladom a emóciami. To znamená, že keď vynecháme obed, negatívne emócie budeme prežívať intenzívnejšie. A čím viac sme hladní, tým viac sme aj nahnevaní.

Ako píše portál The Guardian, do výskum sa zapojilo 64 ľudí vo veku od 18 do 60 rokov. Ich úlohou bolo po dobu 3 týždňov zaznamenávať päťkrát denne mieru hladu a aké emócie pri tom pociťovali. Doteraz bol tento vzťah väčšinou skúmaný len v laboratórnych podmienkach. Toto je prvá štúdia, v rámci ktorej dobrovoľníci svoje pocity zaznamenávali počas bežných každodenných aktivít.

Výsledky hovoria jednoznačne, keď sme hladní, jednoducho nie sme sami sebou. Zintenzívňujú sa negatívne emócie, ako hnev a podráždenosť a pozitívnych emócií pociťujeme s narastajúcim hladom čoraz menej. Žiaľ, štúdia neponúka žiadne radikálne riešenie tohto problému.

Podľa odborníkov je dôležité uvedomiť si, či sa v našom tele deje a dokázať to pomenovať. Často vieme, čo cítime, no nedokážeme určiť príčinu. Ak ale príčinu dokážeme určiť, vieme problém vyriešiť. V tomto prípade napríklad stačí dbať na pravidelné stravovanie.

Nezabúdajte na pravidelné stravovanie

Vedci sa snažili prísť aj na to, prečo sa hlad zahráva s našimi emóciami a prichádzajú s niekoľkými hypotézami. Jedna z nich hovorí, že keď nám poklesne hladina cukru v krvi, sme impulzívnejší a agresívnejší. Zatiaľ však nie je celkom jasné, či pomerne bezvýznamný pokles hladiny cukru môže viesť k tomu, že človek svoje emócie tak trochu prestane ovládať.

Bez ohľadu na to, aký proces zapríčiňuje, že keď sme hladní, hneváme sa, podľa odborníkov hovoria výsledky jasne. Napríklad, deti by za žiadnych okolností nemali chodiť do školy bez poriadnych raňajok. Zvyšuje sa totiž pravdepodobnosť, že budú mať problémy so správaním a nebudú schopné efektívne sa učiť.

Platí to ale aj pre pracujúcich dospelých. Ak si nechcete naštrbiť vzťahy s kolegami len preto, lebo nestíhate obed, riešenie je jednoduché. Každý človek potrebuje prestávku, ak si ju doprajete aj vy, aby ste sa riadne najedli, svet sa predsa nezrúti.