Nová priateľka Leonarda DiCapria prelomila dlhoročnú kliatbu. Podarilo sa jej s ním zostať napriek jej veku

Nie je žiadnym tajomstvom, že všetky vzťahy 49-ročného Leonarda DiCapria sa skončili skôr, než jeho partnerka dovŕšila vek viac ako 25 rokov. Obľúbenej talianskej modelke Vittorii Ceretti, ktorá je jeho súčasnou partnerkou, sa to však podarilo.

Ako informuje portál Marca, krásna modelka oslávila 7. júna 26 rokov a nič nenaznačuje tomu, že by so svetoznámym hercom viac netvorila pár. Vittoria je vo vzťahu s Leonardom už niekoľko mesiacov. Potvrdili to aj zábery, kedy ich videli v klube na Ibize, či počas prechádzok v Santa Barbare v Kalifornii. Tento vzťah sa teda odkláňa od DiCapriovho vzorca, kedy randil len so ženami, ktoré mali menej ako 25 rokov.

Sú spolu už niekoľko mesiacov

Ich vzťah sa dostal na verejnosť v auguste minulého roka, keď ich zachytili pri bozkávaní, pričom odvtedy sa ich fotografie často objavili v médiách. Zdroje, ktoré sú hercovi blízke, prezradili, že Leonardo je do Vittorie blázon. Veria, že by mohla zmeniť jeho pohľad na lásku a vzťahy, pretože toho majú veľa spoločného, vrátane vášne pre environmentálne témy. Toto všetko len prehĺbilo ich spojenie.

Majú veľa spoločných tém

Vittoria Ceretti pritom dosiahla to, čo sa mnohým ľuďom zdalo nemožné. Udržať si vzťah s Leonardom DiCapriom aj potom, ako dosiahla vek 25 rokov. V priebehu rokov chodil Leonardo s niekoľkými známymi ženami, vrátane Camily Morrone, Bridget Hall, Kristen Zang, Toni Garrn, Kelly Rohrbach, Niny Agdal, Gisele Bündchen, Blake Lively a Bar Refaeli, pričom všetky sa skončili ešte predtým, než dievčatá dosiahli vek 26 rokov.

Bez ohľadu na to, ako dlho ich románik potrvá, talianska modelka dosiahla významný míľnik v histórii randenia s Leonardom DiCapriom. To vyvolalo značný záujem a špekulácie v médiách a tiež medzi fanúšikmi. Mnohí naznačujú, že Leo sa konečne posunul a dospieva.

