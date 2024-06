Nová informácia o incidente Joža Ráža, ktorý sa dostal do kolízie s cyklistom: Celú vec už začala preverovať polícia

Ako sme vás ešte 11. júna informovali, Jožo Ráž, spevák skupiny Elán, sa mal v pondelok predpoludním dostať do kolízie s cyklistom a následne utiecť bez toho, aby sa uistil, či je v poriadku. Následne podal na kameru aj vysvetlenie, celú vec si vysvetlil po svojom. Ako teraz informuje portál tvnoviny.sk, incident už preveruje polícia.

„Krajské policajné riaditeľstvo v Bratislave potvrdilo, že v súvislosti s incidentom z pondelka (10. júna) vykonávajú úkony podľa zákona o priestupkoch. Bližšie informácie nateraz neposkytli,“ uvádzajú tvnoviny.sk. Redaktori tohto portálu deň po nehode vyhľadali aj samotného speváka, ktorý im svojsky objasnil vlastný postoj k celej veci.

Ráž najprv vysvetlil okolnosti nehody, pričom tvrdil, že v tom bol nevinne a cyklista do neho „drbol“. Podľa neho bolo jasné, že sa nič nestalo, tak pokračoval v ceste.

„Keby som bol zastavil, tak to všetci riešia, budú to rozmazávať, ja som v tom nevinne, ja som nemohol nič urobiť… Nerád tak sa ukazujem, lebo každý si chce hneď so mnou vypiť, fotiť sa chcú, podpisy,“ hovorí Ráž a ďalej dodáva: „Ja som videl, že mu nič nie je, iba sa dotkol môjho spätného zrkadla. Som strašne opatrný v tomto, lebo ja som strašne populárny.“

Svedkom celej kolízie mal byť bývalý asistent poslankyne parlamentu Vladimíry Marcinkovej, Jakub Tomiš, ktorý o tom informoval na sociálnej sieti. Jožo Ráž sa mal s cyklokuriérom Boltu dostať do kolízie v Bratislave v pondelok po 11. hodine na križovatke Sasinkova a Odborárske námestie.