Niektoré zo života uberú, iné pridajú: Vedci zostavili zoznam potravín, ktorých konzumáciou ste bližšie k smrti

Ak patríte k milovníkom nezdravých jedál, istotne sú vám známe fakty o tom, že ich častou konzumáciou vám nehrozia len rôzne druhy chorôb, ale ste aj bližšie k smrti. Najnovšia štúdia vedcov z Michingaskej univerzity však prišla na to, o koľko minút sa vám život skráti v prípade konzumácie niektorých druhov jedál. Výsledky vo viacerých ohľadoch fascinujú.

Mnohí z nás sa zvyknú pri potravinách pozerať na to, koľko má ten-ktorý produkt či jedlo kalórií. Táto metrika však vo viacerých ohľadoch príliš odstrašujúco nepôsobí a aj napriek nezdravosti niektorých jedál, ich aj tak konzumujeme. Čo by ste ale povedali na to, keby sa na obaloch potravín nachádzal údaj o tom, o koľko vám zjedenie jednej jej porcie skráti život? Konzumovali by ste ich aj tak?

Jeden hot dog a ste o 36 minút bližšie k smrti

Najnovšia štúdia publikovaná vo vedeckom časopise Nature Food, o ktorej informuje napríklad web IFL Science, porovnávala 5 853 jedál presne z tohto hľadiska. Vedci svojím výskumom zistili, že pri niektorých jedlách stačí len jedna porcia a váš život je náhle kratší o viac ako polhodinu.

Nutričný index publikovaný Školou verejného zdravia a oddelenia environmentálnych zdravotníckych vied prišiel s výsledkami, ktoré milovníkov nezdravých jedál zrejme nepotešia. Vedci totiž zistili, že len napríklad konzumácia jedného hot dogu vám život skráti o približne 36 minút.

Index sa opiera najmä o skúmanie škodlivých účinkov potravín na ľudskej zdravie v rámci projektu Global Burden of Disease, na ktorom sa v roku 2016 podieľalo 3 600 odborných pracovníkov zo 143 krajín sveta, a o informácie o dopade konkrétnych potravín na zdravie človeka.

Niektoré potraviny život predlžujú

Výsledky jasne preukázali, že ľudský život najviac o cenné minúty skracujú výrobky z hovädzieho mäsa, spracovaného bravčového a jahňacieho mäsa. O nič lepšie na tom nie sú ani syry či sladené nápoje. Naopak, ako sa preukázalo, najlepšie na tom sú orechy, zelenina, ovocie a celozrnné potraviny. Viac povie prehľadná grafika nižšie.

Štúdia tiež ponúkla aj náhľad na to, čo vám naopak môže život predĺžiť. A aj keď zjedením jedného hot dogu prídete o zhruba 36 minút života, ak si dáte na raňajky povedzme arašidové maslo alebo toast s džemom, o 33 minút si ho predĺžite.

Cieľom celej štúdie, na ktorú sa Michiganská univerzita podujala, je najmä motivovať ľudí k uvedomelejšiemu stravovaniu s tým, že argumenty na uprednostňovanie rastlinnej stravy pred tou živočíšnou nemožno zovšeobecňovať. Autori štúdie výskum vykonali na obľúbených jedlách v Spojených štátoch amerických, avšak jeho výsledky možno aplikovať v celosvetovom meradle.

Pokiaľ teda chcete žiť čo najdlhšie, mali by ste veľmi dobre premyslieť, čo budete jesť na pravidelnej báze. Samozrejme, raz za čas zhrešiť a dať si nezdravé jedlá z fastfoodových reťazcov nie je zlé. Treba to ale vedieť aj nejakým spôsobom vykompenzovať a nájsť zdravú rovnováhu.