Niektoré oblasti si dajú od sneženia pauzu, inde bude pokračovať: Slovensko dnes čaká pokojné počasie

Dnes bude oblačno až zamračené, lokálne hmlisto. Miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Dopoludnia ojedinele slabé sneženie alebo mrholenie. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.

Najvyššia denná teplota dosiahne 1 až 6 stupňov Celzia, na juhu ojedinele teplejšie. Teplota na horách vo výške 1500 m bude okolo -2 stupne Celzia. Bude bezvetrie alebo slabý, v južnej polovici západného Slovenska východný až juhovýchodný vietor 2 až 7 metre za sekundu (5 až 25 km/h).

Sneženie len vo vyšších polohách

Ako informuje portál iMeteo, výraznejšie sneženie by malo prísť najmä vo vyšších polohách a najmä zajtra. „V našej oblasti nebude natoľko chladno, aby sa vyskytovalo sneženie aj v nížinách. Hranica sneženia sa totiž v našom regióne bude pohybovať nad úrovňou okolo 400 m n. m.,“ dodáva portál.

Aj v nižších polohách by ale malo snežiť, napríklad v Česku, vrátane Prahy. Vyššie polohy sneh naopak doslova zasype. „V českých horách by mohlo napadnúť 20 cm a najviac sa môžu tešiť Alpy, kde by mohlo spadnúť až okolo 30 cm snehu.“