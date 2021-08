Nezaočkovaná učiteľka nakazila polovicu svojich študentov covidom. Do školy išla napriek tomu, že mala príznaky

Napriek tomu sa však aj v ich radoch nájdu takí, ktorí odmietajú očkovanie, nosenie rúšok či ďalšie opatrenia. Môže to však mať veľmi nebezpečné následky. Príkladom je kalifornská učiteľka, ktorá šla na vyučovanie napriek tomu, že mala príznaky koronavírusu. Nakazila najmenej polovicu svojich študentov.

Do školy šla napriek tomu, že mala príznaky koronavírusu

Učiteľka na jednej z kalifornských základných škôl nakazila najmenej polovicu svojich študentov a celkovo až 26 ľudí po tom, čo šla na vyučovanie napriek tomu, že mala príznaky koronavírusu. Po vyšetrení sa ukázalo, že učiteľka bola už v tom čase nakazená delta variantom koronavírusu, píše portál The Guardian.

Učiteľka chodila do školy nakazená najmenej dva dni, pričom počas tohto obdobia nahlas čítala svojim študentom bez toho, aby mala na tvári rúško, a to napriek tomu, že škola už v tom čase vyžadovala, aby mali v interiéri rúško všetci zamestnanci. Nakazili sa od nej najmä tí študenti, ktorí k nej sedeli najbližšie. Koronavírusom sa nakazila nielen polovica triedy, v ktorej vyučovala, ale aj 6 študentov z iného ročníka a 8 rodinných príslušníkov daných žiakov.

Odborníci varujú, že by sa nemalo zabúdať na to, aké dôležité je aj naďalej nielen očkovanie, ale aj ďalšie opatrenia, vrátane rúšok, ak chceme šíreniu koronavírusu zabrániť. Okrem toho, každý, kto pociťuje príznaky, by sa mal správať zodpovedne a mal by ostať doma a nechodiť medzi ľudí.

Nakazili sa študenti, ale aj rodičia

Ako počas tlačovej konferencie informoval americký Biely dom, už viacero štúdií preukázalo, že je nesmierne dôležité, aby sa dal zaočkovať každý dospelý, ktorý tak môže urobiť, ale aj deti. V školách je dôležité, aby rúška nosili nielen učitelia, ale aj deti a personál. Nevyhnutné je snažiť sa o dodržiavanie vzdialenosti a o preventívne testovanie. V niektorých školách je očkovanie pre zamestnancov školy už povinné, vrátane New Yorku. Deti v Kalifornii však ešte očkovanie vzhľadom na vek dostať nemohli.

Delta variant koronavírusu predstavuje dvojnásobné riziko, je omnoho infekčnejší, preto musíme byť opatrnejší, aby sme zabránili jeho šíreniu. Napriek tomu však nie všetky školy opatrenia dodržiavajú v takej miere, ako by mali. Prípad, ktorý sa odohral v kalifornskej škole, totiž nie je prvým. Vyšetrovanie v kalifornskej základnej škole však preukázalo, že šírenie infekcie zapríčinil jeden z dvoch neočkovaných učiteľov.