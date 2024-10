Nevydržal to a vynadal hospodárovi. Ľudia tlieskajú odvážnemu farmárovi, tvrdia, že mu to mal niekto povedať už dávno

Peťo to už nevydržal a ozval sa. Hospodár na ňom totiž nenechal nitku suchú a nielen on, ale tiež diváci si mysleli, že to urobil neprávom.

Hoci už bolo na Farme množstvo konfliktov, napríklad medzi Matúšom a Klárou, ako sme vás informovali v článku, tentoraz došlo aj ku konfliktu medzi farmármi a hospodárom. Jeden z nich totiž otvorene spochybnil jeho slová, čím si vyslúžil potlesk a podporu ostatných farmárov. S jeho slovami navyše súhlasia aj diváci.

Vynadal mu za všetkých

Farmári konečne zistili, že už znova nie sú na Farme sami, ale na svoje miesto striehli aj ďalší štyria hráči. Tých konečne hospodár Martin oficiálne zoznámil s pôvodnými farmármi a prezradil im, že ich špehovali a informovali ho o tom, čo sa na Farme dialo.

„Dostali sa mi do uší dosť nelichotivé informácie. Že vraj je niekto na Farme, kto aj nepracuje a s poriadkom to tiež nevyzerá veľmi ružovo, keď tam nemám prísť. Takže, dostal som kopec informácií, ktoré vôbec inak na teba, Peter, nevrhajú dobré svetlo,“ povedal hospodár farmárom, hoci jeho slová boli nakoniec smerované len jednému z nich.

„Prečo na mňa?“ spýtal sa zmätený farmár. „Lebo ty si farmár týždňa,“ obhájil svoje slová hospodár. „Ale to sú hriechy minulosti,“ oponoval Peťo. „Nie, oni sledovali tento týždeň. Nevyhováraj sa,“ reagoval hneď hospodár.

Novej štvorici Farmárov sa podľa hospodárových slov podarilo presvedčiť ho, že dokážu dať Farmu do ešte krajšieho stavu, ako je teraz, a preto sa rozhodol dať im šancu zabojovať o miesto na Farme. V dueli reprezentoval pôvodných farmárov Peťo a za nových sa postavil do boja Roman. Nakoniec však vyhral Peťo a obhájil si pozíciu farmára týždňa.

Znova tak ukázal, že je šikovný a nezaslúžil si spŕšku kritiky, ktorú predtým dostal od hospodára Martina, keďže nikdy nepatril k skupine farmárov, ktorí nepracujú a holdujú alkoholu. „Ešte o nás pochybuješ?“ spýtal sa Peter hospodára v momente, ako sa opäť zaradil po jeho boku ako víťaz. „Je mi ľúto, že si sa nechal nakecať cudzími ľuďmi. Je mi veľmi ľúto, Martin,“ povedal mu Peter potom, čím si vyslúžil potlesk ostatných farmárov.

Diváci mu tlieskajú a tvrdia, že hospodár nadržiava jednej súťažiacej