Neuveriteľne brutálny prípad z Indie: Muž rozsekal sekerou osem členov rodiny, spúšťačom bola táto vec

Mimoriadne brutálny prípad sa odohral v Indii, kde muž zabil osem členov rodiny, informuje web NDTV. K hrozivej udalosti došlo v indickom meste Chhindwara, kde sa mal 22-ročný muž pohádať so svojou manželkou. Pár sa pritom zosobášil iba osem dní pred tragédiou, 21. mája 2024.

Ukončil aj svoj život

Útočník po hádke schmatol sekeru a zabil celkovo osem ľudí, vrátane svoje manželky, rodičov a detí. Dinesh Saryam sa po masakre následne obesil. Podľa polície bol páchateľ duševne chorý. Jeho besnenie prežil len 10-ročný chlapec, ktorý skončil s vážnymi zraneniami. Život mu pravdepodobne zachránila jeho babka. K incidentu došlo podľa portálu Daily Mail ešte 29. mája.

Polícia pracuje aj s verziou, že muž bol závislý o drog. Podľa sestry sa Dinesh začal po svadbe správať akosi zvláštne a posledné dni bol nesvoj. Údajne bol vášnivým filmárom a videá s obľubou nahrával na sociálne siete, no zo svojej vlastnej svadby paradoxne nenatočil žiadny obsah. Miestna komunita zostala po medializovaní masakry šokovaná a nechápe, prečo to muž vlastne urobil. To sa snaží zistiť aj polícia, ktorá na prípade intenzívne pracuje.