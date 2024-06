Netradičný zvierací kvíz: Uhádnete podľa jedinej fotografie, aký názov dali vedci tomuto zvláštnemu zvieraťu?

Skús si overiť svoje schopnosti v našom dnešnom kvíze.

Prírodný svet je plný rôznych tvarov, foriem a divokých zvierat s tými najzvláštnejšími črtami. Niektoré zvieratá nás svojím vzhľadom odplašia či znechutia, čo je tiež jeden zo spôsobov, akým sa ich rozhodla príroda chrániť. Iné vyzerajú ako najroztomilejší domáci miláčikovia, a to aj napriek tomu, že sú to skutočne divoké šelmy. Vedci musia v ríši zvierat často prichádzať s názvami, ktoré vymýšľajú za pochodu. Skúste si preto sami, či by ste sa vo vedeckom svete zorientovali aj vy.

Ak sa vám náš dnešný kvíz páčil, nezabudnite si vyskúšať ďalšie v našej sekcii.