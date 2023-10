Netflix už nie je najlepší: Prieskum spokojnosti zákazníkov ukázal nového favorita. Prekvapí vás, kto ním je

Streamovacia platforma Netflix sa síce môže stále pýšiť svojou veľkosťou, no jej predplatitelia s ňou až takí spokojní nie sú. Ukázal to najnovší prieskum spokojnosti so streamovacími službami na americkom trhu. Medzi platformy, ktoré dokážu najlepšie uspokojiť potreby svojho predplatiteľa pritom nepatril už minulý rok.

Článok pokračuje pod videom ↓

Netflix funguje takmer v každom kúte sveta a každý mesiac ponúka svojim zákazníkom najviac nového obsahu – pôvodného aj zakúpeného. Je tak nepochybne najväčšou a najznámejšou streamovacou službou na svete.

Netflix zaostáva za konkurenciou

Pokiaľ ale ide o celkovú spokojnosť zákazníkov s ponúkaným obsahom, čo je veľmi dôležitá premenná pre značku, Netflix za konkurenciou značne zaostáva. Vyplynulo to z tohtoročného prieskumu spokojnosti Streaming Satisfaction Report spoločnosti Whip Media, informuje web Variety.

V tomto ohľade totiž rebríčku medzi Američanmi prekvapivo nekraľuje Netflix, ale služba Max (predtým na americkom trhu známa ako HBO Max). Tá sa na prvom mieste spokojnosti objavila aj minulý rok, jej celkové hodnotenie ale pokleslo z minuloročnej hodnoty 94 % na 88 %.

Druhé miesto obsadila služba Hulu, ktorá u nás plnohodnotne nefunguje, no keďže ide o platformu vlastnenú spoločnosťou Disney, jej produkciu máme možnosť vidieť aj u nás. Hulu dosiahla v prieskume skóre 87 %, teda rovnaké ako pred rokom.

Tretie miesto získala služba Disney+, ktorá oproti minulému roku prišla o tri body a zákazníci sú s ňou spokojní na 85 %.

Nie je ani v Top 5

Mnohí by ale očakávali, že Netflix sa dostane aspoň do Top 5, no nie je to tak. Štvrté a piate miesto obsadila platforma Apple TV+ (81 %), respektíve Paramount+ (79 %). Druhá spomínaná na našom trhu taktiež nefunguje plnohodnotne, no jej produkciu máme možnosť vidieť na platforme SkyShowtime, ktorá na Slovensko a do Česka prišla tento rok.

Šieste miesto obsadil Netflix, ktorého zákaznícka spokojnosť z roka na rok klesá. Kým v roku 2021 dosiahla služba skóre 90 %, o rok neskôr to bolo už „len“ 80 % a tento rok zaznamenal Netflix hodnotenie ešte nižšie, a síce 77 %.

Siedme miesto patrí službe zo stajne spoločnosti Amazon. Prime Video si medziročne v hodnotení prilepšilo o dva percentuálne body (74 %). Osmičkou je služba Peacock, u nás tiež zastrešená platformou SkyShowtime. V USA získala hodnotenie 74 %.

V spokojnosti rastú dvaja hráči

Zaujímavé je, že svoje služby a ponúkaný obsah sa darí medziročne zlepšovať len dvom hráčom na poli streamovacích služieb. Apple TV+ a Peacock ako jediné dokážu každý rok svoje hodnotenia výraznejšie zlepšovať. S Apple TV+ boli v roku 2021 zákazníci spokojní len na 62 %. O rok neskôr to už bolo 76 %, tento rok dosiahla služba vynikajúci výsledok 81 %.

Čo sa týka služby Peacock, tak tá v roku 2021 dosiahla skóre 62 %, v roku 2022 68 % a tento rok už 74 %.

Spoločnosť Whip Media správu zostavila na základe odpovedí 2 011 amerických obyvateľov vo veku od 18 do 54 rokov. Prieskum bol realizovaný v období od 7. do 16. júla 2023. Respondenti hodnotili celkovú spokojnosť, ale aj ponuku pôvodných filmov a seriálov, výšku predplatného, ale aj používateľské rozhranie, či to, či si plánujú predplatné danej služby ponechať alebo ho zrušia. Celú správu v anglickom jazyku si môžete prečítať na webe spoločnosti.