Netflix prekvapil fanúšikov. Obľúbený seriál obnovil na ďalšiu sériu

Aj keď sa to viac-menej dalo očakávať, predsa len oficiálne potvrdenie všetkých príjemne prekvapilo. Obľúbený komiksový seriál sa na Netflixe dočká ďalšej porcie nových epizód.

Projekt The Umbrella Academy rozpútal malú hystériu už po premiére prvej série. Rovnaký scenár sa zopakoval aj po uvedení tej druhej, a preto sa niet čomu čudovať, že Netflix o svoj hit prísť za žiadnych okolností nechce. Objednal si preto tretiu várku desiatich epizód. Streamovacia služba o tom informovala prostredníctvom svojich sociálnych sietí.

☂️BREAKING☂️ The Umbrella Academy will return. S3 starts production in February. pic.twitter.com/RVWGLVraw0

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) November 10, 2020