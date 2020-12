Neporaziteľná superhrdinka prichádza do kín: Slováci uvidia Wonder Woman 1984 medzi prvými na svete

Vyzerá to tak, že kiná aj napriek prísnejším opatreniam, ktoré slovenská vláda zavádza na zamedzenie šírenia koronavírusu, zostanú otvorené. Aj keď by sa bežnému divákovi mohlo zdať, že nebude čo premietať, opak je pravdou. Koniec nešťastného roka bude v kinách zakončený očakávaným pokračovaním komiksovky Wonder Woman.

Nebyť koronavírusu, práve v týchto dňoch by sme si možno mohli snímku Wonder Woman 1984 vychutnať z pohodlia domova na DVD nosičoch aj s množstvami bonusov. Neustále odklady premiéry tohto filmu však spôsobili, že bude napokon jedným z posledných efektami nabitých snímok, ktoré smutnú sezónu vo filmovom priemysle uzavrú.

Komiksová akcia na pozadí pestrofarebnej éry 80s

Wonder Woman 1984 dorazí do slovenských kín vďaka distribučnej spoločnosti Continental film týždeň pred Vianocami. A keďže ide o pokračovanie úspešnej komiksovky, pripravili si vybrané kiná aj špeciálnu akciu – v týchto dňoch si diváci môžu na veľkom plátne opäť vychutnať aj prvý diel z roku 2017.

Vo filmovom pokračovaní sa silná komiksová Amazonka Wonder Woman (hrá ju opäť Gal Gadot) predstaví v príbehu odohrávajúcom sa v pestrofarebných 80. rokoch 20. storočia. Proti nej tentokrát nebude stáť len jednej, ale rovno dvaja záporáci. Podnikateľ Max Lord v podaní Pedra Pascala (známy zo seriálov Game of Thrones či Star Wars seriálu The Mandalorian), ktorý je schopný plniť ľuďom priania a mocná Gepardica (Cheetah) s tvárou herečky Kristen Wiig (seriál Glee, sci-fi dráma Marťan), ktorá je aj na stránkach komiksových zošitov jednou z úhlavných nepriateliek Wonder Woman.

Tvorcovia na ňom nešetrili

Rovnako ako vo všetkých komiksovkách, ani v prípade tohto pokračovania tvorcovia nešetrili megalomanskými efektami. WW1984 tak je rozhodne tým filmom, ktorý si inak ako na veľkom plátne dostatočne nebudete vedieť užiť.

O tom, že pôjde o vymakaný film svedčí aj jeho rozpočet. Režisérka Patty Jenkins dostala na starosť budget v celkovej výške 200 miliónov dolárov, teda o 50 miliónov viac ako v prípade jednotky. Finančne si prilepšila aj predstaviteľka hlavnej postavy. Za stvárnenie Wonder Woman mala Gal Gadot zinkasovať 10 miliónov dolárov, za prvý diel pritom dostala „len“ 300-tisíc.

Hviezdne obsadenú komiksovku uvidia Slováci medzi prvými

Okrem Gadot, Pascala a Wiig sa v snímke opäť objaví aj Chris Pine (Wonder Woman, reboot filmová séria Star Trek), Natasha Rothwell (Love, Simon, Sonic the Hedgehog), Robin Wright (Wonder Woman, Justice League) či Connie Nielsen (Wonder Woman, Justice League) a ďalší.

V USA si Wonder Woman odbije premiéru vo vybraných kinách 25. decembra 2020. v rovnaký deň sa ju štúdio Warner Bros. rozhodlo uviesť aj na streamovacej službe HBO Max. Má ísť o prvý z množstva filmov, ktoré takto uvedie, pokračovať bude aj s filmovou ponukou budúceho roka. Každá jedna snímka sa v roku 2021 objaví v rovnaký deň nielen v kinosálach, ale aj na spomínanej streamovacej službe.

Vďaka distribučnej spoločnosti Continental film uvidia slovenskí diváci snímku Wonder Woman 1984 medzi prvými na svete už 17. decembra 2020.

Continental film, Tlačová správa