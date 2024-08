Nepôjde televízia ani internet: Veľký operátor ohlásil masívne výpadky služieb, potrvajú niekoľko hodín

Jeden z najväčších slovenských operátorov ohlásil ďalšie masívne výpadky služieb. V pondelok 26. augusta a v utorok 27. augusta nebude fungovať internet ani televízia od spoločnosti Orange.

Operátor na svojom webe uviedol, že vplyv na služby majú práce na strane spoločnosti Slovak Telekom, ktoré sa uskutočnia v nasledujúcich dňoch. Svojim zákazníkom sa ospravedlnil za komplikácie. „V prípade, že vám po ukončení výpadku nefungujú služby, reštartujte, prosím, vaše zariadenia,“ radí.

Rozsiahle výpadky

Prvé výpadky nastali už dnes od 7:30 v Bratislave na uliciach Levočská, Prokopova, Vilová a Vranovská, v Ivanke pri Dunaji a v obci Vidiná. Potrvajú do 19:30.

Na nefunkčnosť služieb sa v pondelok treba pripraviť od 8:00 aj v Ružomberku, a to na uliciach Bohunka, Do Uhliska, Družstevná, Hlavná, Korytnická, Korytnická A, Pod Dielcom, Pod Hlinisko, Pod Ostré, Pod Sidorovo A, Pod Vŕškom, Raveň, Skalná, SNP, Šípová, Školská, Trlenská, Vlkolínec, Za celulózkou, Záhumnie. Výpadky potrvajú až do ďalšieho dňa, a to do 5:00.

V utorok 27. augusta v čase medzi 7:30 až 16:30 nebude fungovať internet ani televízia v Martine, konkrétne na uliciach Bagarova, Brigádnická, Čulenova, Dostojevského, Generála Svobodu, H. Meličkovej, Hollého, J. Goliána, Jána Šípku, L. Frimmela, M. Poláka, M. Uhera, Medekova, Nekrasova, O. Borodáčovej, R. Viesta, S. Bibzu, Šmidkeho, Tolstého, Tulská, V. Žingora, Wolkerova.

V utorok v čase od 7:30 do 17:30 sa na výpadky služieb treba pripraviť aj v Bernolákove, na uliciach Družstevná, Hlinkova, Hviezdoslavova, Jesenského, Kollárova, Komenského, Metodova, Nálepkova, Poštová, Potočná, Staničná, Trnavská.

Výpadky na utorok hlási operátor aj v lokalitách Bartošova Lehôtka a Stará Kremnička, a to od 7:30 do 17:30.