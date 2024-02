Nepôjde internet ani televízia: Veľký slovenský operátor bude mať v týchto oblastiach výpadok, trvať môže aj pár hodín

Jeden z najväčších slovenských operátorov bude mať počas pondelka (19. februára) a stredy (21. februára) niekoľko výpadkov. Tie sa budú týkať nefunkčnosti televízie a internetu, pričom menšie problémy môže spôsobovať aj pretrvávajúce vypínanie 3G siete. Orange o tom informoval na svojom webe.

Problémy s domácimi službami

Ako z informácií zverejnených na webe poskytovateľa služieb vyplýva, počas pondelka sa s problémami môžu stretnúť zákazníci v oblastiach okolo Oščadnice a Považskej Bystrice. V prvej menovanej lokalite môže výpadok trvať až 540 minút, pričom na ulici Milochov v Považskej Bystrici to môže byť približne 465 minút.

„Dovoľujeme si vás informovať o plánovaných prácach na strane spoločnosti Slovak Telekom, a. s., ktoré sa uskutočnia v nasledujúcich dňoch a budú mať vplyv na službu Orange Doma (internet, televízia),“ upresnil dôvody výpadkov Orange. „V prípade, že vám po ukončení výpadku nefungujú služby, reštartujte, prosím, vaše zariadenia,“ odporúča ešte na záver operátor.

Problémy so signálom by v súvislosti s vypínaním 3G siete mohli zaznamenať obyvatelia vo viacerých východoslovenských regiónoch. Konkrétne pôjde o oblasti Červený Kláštor, Gelnica, Kežmarok, Krompachy, Levoča, Poprad, Rožňava, Sabinov, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Vysoké Tatry a Ždiar. Dobrou správou je, že takéto komplikácie by sa mali vyskytnúť iba v nočných hodinách, prípadne počas skorých ranných hodín.