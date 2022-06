Nenecháme ľudí v štichu, hovoria Matovič a Heger. Do rokovaní chcú ísť so sumou 200 miliónov eur

Minister financií Igor Matovič a premiér Eduard Heger vystúpili na sobotnej tlačovke s oznamom pre ľudí.

Do rokovaní majú v pláne ísť premiér a minister so sumou 200 miliónov eur pre tento rok. Podľa Hegera nejde o štrukturálne, ale jednorazové opatrenie. Garantovať štrukturálne zmeny momentálne nevedia, opatrenie má v pláne pomôcť ľuďom jednorazovo bez záväzkov na ďalšie roky. Ponúknuť ju chcú v podobe pomoci 500 eur na osobu, ktorá sa bude týkať zamestnancov verejnej správy.

Podľa Igora Matoviča si tak vláda a strana plní sľuby mimoriadnej pomoci v mimoriadnej situácii – podľa jeho slov tak potvrdzuje prvý balíček pomoci pre zamestnancov verejnej správy, následne balíček jednorazovej pomoci pre dôchodcov, očkovací bonus i ostatné balíčky pomoci. Pomoc rodičom má doraziť v najbližších dňoch (prípadne už dorazila), miesto klasického vyplatenia rodičovského príspevku majú dostať 100 až 300 eur podľa počtu detí. Týmito menovaniami chce minister dokázať, že ich vláde na ľuďoch záleží. Rovnako aj momentálne diskusie sú za účelom pomoci ľudí.

Prezidentka sa má v pláne znovu obrátiť na Ústavný súd

Prezidentka Zuzana Čaputová sa pre prelomenie veta obráti na Ústavný súd s opätovným odmietnutím balíčka.

Národná rada SR v stredu prelomila veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej k zákonu o financovaní voľného času dieťaťa. Poslanci tak nevyhoveli jej pripomienkam, aby sa zo zákona vypustili ustanovenia účinné až od 1. januára budúceho roka. Prorodinný balík sa tak zavedie v plnej miere, ako ho navrhoval minister financií Igor Matovič (OĽaNO).

Prídavok na dieťa od budúceho mesiaca vzrastie zo súčasných 25,88 eura na 30 eur a daňový bonus na deti nad 15 rokov na 40 eur a na deti do 15 rokov na 70 eur. Vďaka prelomeniu prezidentkinho veta sa od začiatku budúceho roka zavedie tzv. krúžkovné pre deti v sume 60 eur, zvýši sa prídavok na dieťa na 40 eur a stúpne daňový bonus na deti nad 15 rokov na 50 eur a na deti do 15 rokov na 100 eur. Daňový bonus na deti vo veku do šiestich rokov v súčasnosti dosahuje 47,14 eura, na deti vo veku od 6 do 15 rokov je to 43,60 eura a na deti nad 15 rokov 23,57 eura.