Nemohli sa hýbať a prehovoriť, no všetko vnímali. Príbehy ľudí, ktorí sa zobudili počas operácie

Niekedy sa však zákroku v celkovej anestézii jednoducho nevyhneme. Kým vo väčšine prípadov prebehne zákrok v poriadku, nie vždy ide všetko podľa plánu. Dôkazom sú príbehy ľudí, u ktorých anestézia akosi zlyhala a zobudili sa uprostred operácie.

Bola paralyzovaná a úplne bezmocná

Vďaka pokroku v medicíne je dnes možné i tie najnáročnejšie zákroky vykonávať bezbolestne. V celkovej anestézii by pacient nemal nič cítiť. Zdôrazňujeme to „nemal by“. Občas sa totiž stane, že anestézia neúčinkuje tak, ako by mala a pacient sa počas zákroku preberie. Jedným z takých pacientov je aj Donna Penner z Kanady, píše portál Mosaic Science. Operáciu podstúpila už pred viac ako 10 rokmi, tesne pred svojimi 45. narodeninami, s traumou sa však ešte stále nevyrovnala.

Donna trpela silnými menštruačnými kŕčmi a nadmerne krvácala. Lekár preto odporučil laparoskopický zákrok, ktorý by pomohol odhaliť, čo sa v jej tele deje. Malo ísť o rutinnú záležitosť, pre Donnu sa však premenila na peklo. Anestézia totiž nezaúčinkovala a Donna nadobudla vedomie tesne predtým, ako lekár urobil prvý rez skalpelom. Jej telo však bolo paralyzované, nemohla teda nijak dať najavo, že všetko cíti, vníma a počuje. Nedokázala pohnúť ani jediným svalom v tele, nemohla kričať, nemohla otvoriť oči, nedokázala dokonca ani plakať.

Donna prežila najhoršie hodiny svojho života. Myslela si, že zomrie bez toho, aby ktokoľvek vedel, čo sa s ňou počas operácie v skutočnosti dialo. Aj keď operáciu prežila, obrátilo to naruby celý jej život. Musela odísť z práce, trpí nočnými morami a aj tá najmenšia drobnosť dokáže vyvolať obrovskú paniku.

Je to zriedkavý, no mimoriadne traumatizujúci jav

O týchto prípadoch sa hovorí málo, vyskytujú sa totiž len veľmi zriedkavo. Odhaduje sa, že približne 1 až 2 ľudia z 1 000 sa môžu počas operácie z anestézie prebrať. To však neznamená, že každý je pri vedomí počas celej operácie a cíti bolesť. Ako píše portál American Society of Anesthesiologist, vo väčšine prípadov má pacient len matné spomienky na to, čo sa počas operácie dialo. Extrémnu bolesť pociťuje len zlomok zo všetkých prípadov. Donna však také šťastie nemala.

Okrem toho, že cítila každý jeden lekárov úkon, ďalší problém nastal, keď operáciu dokončil. Lieky, ktoré paralyzovali jej svalstvo, pomaly prestávali účinkovať. Bola preto schopná pohnúť jazykom a hýbať tak hadičkou, ktorou bola zaintubovaná. Lekári si však Donnine zúfalé pokusy o znamenie vysvetlili nesprávne a hadičku vytiahli skôr, ako dokázala samostatne dýchať. Donna sa začala dusiť. Lekári ju síce zachránili, žena sa však už nikdy nezbavila pocitu absolútnej bezmocnosti a strachu.

Aj keď je anestézia jednoznačne zázrakom modernej medicíny, lekári ešte ani dnes nevedia, ako presne vôbec funguje. O to väčšou záhadou je to, prečo u niektorých ľudí jednoducho počas operácie účinkovať prestane. Lekári preto neraz nevedia, aký k takémuto prípadu zaujať postoj.

Podobným hororovým zážitkom si prešla aj Carol Weihrer počas operácie očí v roku 1998, píše portál CNN. Našťastie, Carol bolesť necítila. Po celý čas však bola paralyzovaná, pri vedomí a počula lekára, ako svoju podriadenému povedal, aby sa nebál do oka zarezať hlbšie. Pokúsila sa dať lekárom najavo, že niečo nie je v poriadku, nedokázala sa však ani len pohnúť. Po operácii celé roky trpela posttraumatickou stresovou poruchou. Jej stav bol taký vážny, že si nedokázala ľahnúť do vodorovnej polohy. Akonáhle tak urobila, roztriasla sa a zalial ju pot.

Lekári tvrdili, že sa mu to len prisnilo

Portál New York Post zas napísal o 25-ročnom Fennovi Settleovi. V jeho prípade anestézia prestala účinkovať počas operácie slepého čreva. Fenn sa prebral s pocitom ostrej bodavej bolesti a mal pocit, že sa zadusí. Mohla za to hadička, ktorou bol zaintubovaný. Fenn bol zúfalý, pozornosť lekárov sa pokúšal upútať žmurkaním či pohybom prstov, nič z toho však nedokázal, bol celkom paralyzovaný.

Dokonca sa pokúsil pomočiť v nádeji, že lekári operáciu zastavia. Napokon opäť upadol do bezvedomia a prebral sa až po operácii. Podobne ako v prípade Donny, sa z rutinného zákroku stala nočná mora. V jeho prípade lekári popreli, že by mohol byť Fenn počas operácie pri vedomí. Tvrdili, že sa mu to všetko len prisnilo. Fenn si však myslí, že jeho stav zapríčinilo to, že mu lekári dali lieky v nesprávnom množstve.

Ešte aj v súčasnosti sa lekári snažia prísť na to, ako zabrániť tomu, aby sa pacient počas operácie prebral z anestézie. Stopercentná metóda zatiaľ neexistuje. Ako však píše portál Medical Express, odborníci uvažujú napríklad nad tým, že by mal pacient počas operácie na ruke špeciálnu manžetu. Tá by zabezpečila, že by boli paralyzované všetky svaly okrem svalov danej ruky. Pacient by tak mohol dať najavo, že anestézia neúčinkuje, ako by mala. Ďalšou z možností je sledovanie zmien v aktivite mozgu pacienta.