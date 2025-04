Nemilé prekvapenie chystá vláda aj pre penzistov: Na 13. dôchodok by zrejme nemali nárok všetci, tvrdí Igor Matovič

Ministerstvo financií podľa hnutia Slovensko zvažuje úsporné opatrenia, ktoré by sa mohli dotknúť sociálnych výdavkov štátu. Ich súčasťou má byť napríklad úprava trinásteho dôchodku, zmena valorizácie penzií, ale aj zásahy do systému dávok v nezamestnanosti.

Na uniknuté dokumenty, ktoré majú tieto návrhy obsahovať, upozornilo hnutie Slovensko na tlačovej besede, píše Denník E. Hnutie Slovensko dokumenty následne aj zverejnilo, pričom Igor Matovič tvrdí, že materiály zodpovedajú podobe, v akej ich získal. Podľa jeho slov sa na ich príprave podieľalo aj ministerstvo práce.

Trinásty dôchodok by mohol byť adresný

Jedným z návrhov je tzv. zadresnenie trinásteho dôchodku, teda jeho vyplácanie len vybraným skupinám dôchodcov namiesto všetkých poberateľov penzie. Podľa interných prepočtov by takýto krok mohol štátu ušetriť desiatky až stovky miliónov eur.

Ministerstvo údajne zvažuje aj zrušenie prvej valorizácie dôchodkov, ktorá štandardne prebieha začiatkom roka. V roku 2026 by týmto spôsobom mohlo ušetriť približne 11 miliónov eur, pričom v roku 2028 by úspora mohla dosiahnuť až 45 miliónov. Návrhy sa dotýkajú aj systému nemocenského, konkrétne predĺženia obdobia, počas ktorého náhradu mzdy za práceneschopnosť vypláca zamestnávateľ. Po novom by to nemalo byť 10, ale až 14 dní.

Do zoznamu možných škrtov patrí aj postupné znižovanie dávok v nezamestnanosti, alebo ich úplné zastavenie po treťom mesiaci. Tieto opatrenia by mohli znamenať úsporu vo výške desiatok miliónov eur ročne.

Minister práce to odmieta, financií mlčí

Minister financií Ladislav Kamenický sa k medializovaným dokumentom zatiaľ bližšie nevyjadril. Minister práce Erik Tomáš však návrhy označil za nezmysel a zdôraznil, že ich považuje za neprijateľné. Ako uviedol, akékoľvek zásahy do trinásteho dôchodku či iných kľúčových sociálnych opatrení sú pre neho červenou čiarou.