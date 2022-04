Nemecký pedofil podozrivý z únosu malej Maddie prelomil mlčanie. Z väzenia poslal 5 strán dlhý list

Nemecký pedofil Christian Brueckner v súčasnosti už sedí za mrežami, odpykáva si 7-ročný trest za znásilnenie 72-ročnej ženy, ktoré sa odohralo ešte v roku 2005. Čelí obvineniam aj v prípade ďalšieho znásilnenia, ktoré sa odohralo v Praia da Luz. Brueckner konečne prelomil mlčanie, z väzenia poslal dlhý list.

Brueckner si odpykáva trest za znásilnenie 72-ročnej ženy

Christian Brueckner má na konte viacero zločinov, vrátane znásilnenia 72-ročnej ženy, či sexuálneho útoku na 10-ročné dievčatko Hazel Behanovú v Praia da Luz (v tejto oblasti žil medzi rokmi 1995 až 2007). Útok na dievčatko sa podľa portálu LAD Bible odohral len niekoľko mesiacov predtým, ako došlo k zmiznutiu Maddie McCannovej.

Ako informuje portál Daily Mail, Brueckner sa teraz rozhodol prelomiť mlčanie a spoza mreží poslal 5 strán dlhý list. Píše v ňom, že v čase zmiznutia Maddie sa v danej lokalite nenachádzal a nič neurobil, teda takmer nič. Napriek tomu sa však stal slávnym a ľudia ho považujú za toho najhoršieho.

List, v ktorom tvrdí, že je nevinný, poslal pedofil žene, ktorej identita nebola odhalená. Píše v ňom, že polícia nemá v rukách žiadne dôkazy založené na vzorkách DNA, ktoré by ho s únosom spájali. „Možno som sa stal podozrivým kvôli všetkému, čo o mne našli. Drogový díler, vlámanie do domov, život v aute a vyskytlo sa aj niečo s deťmi, keď som mal 17 rokov. Nemali však ani jediný dôkaz, že som zapletený do prípadu McCannovej a nemajú ho ani teraz,“ píše v liste Brueckner.

Tvrdí, že je nevinný a polícia informácie zmanipulovala

Myslí si, že je to tak preto, lebo polícia nemá k dispozícii vzorky vlasov malej Maddie. Nemôžu preto narafičiť pascu a využiť DNA ako dôkaz. Podľa Bruecknera sa nemecká polícia snaží ukazovať prstom preto, aby si získala uznanie. Vyriešenie jedného z najznámejších prípadov na svete by im predsa prinieslo nemalú slávu.

Pedofil verí, že nemecká polícia zámerne dovolila, aby o ňom unikli informácie na verejnosť. Vykreslili ho tak ako nechutného zloducha. Podľa neho bola pravda zámerne zmanipulovaná neprofesionálnym spôsobom do takej miery, až mu je z toho do smiechu.

Maddie McCann zmizla počas dovolenky s rodičmi v roku 2007, v tom čase malo dievčatko len 4 roky. Portugalská polícia vyšetrovala aj rodičov, ktorí počas zmiznutia svojej dcéry večerali v neďalekej reštaurácii. Ešte v ten istý rok ich však polícia prehlásila za nevinných.

Na zozname podozrivých sa Bruecknerovo meno objavilo prvýkrát ešte v roku 2020, keď vyšetrovanie telefónnych záznamov ukázalo, že sa nachádzal v blízkosti miesta činu počas noci, keď bola Maddie unesená.