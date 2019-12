Nemecký multimilionár si na Novom Zélande vytvoril vlastný raj. Hľadá 10 ľudí, ktorí sa k nemu pripoja

Niekto by možno investoval do nehnuteľnosti, niekto do luxusných dovoleniek a niekto by možno všetko minul mávnutím ruky na drahé autá a oblečenie. To neplatí pre bohatého Nemca menom Karl Reipen, ten sa totiž rozhodol, že si na Novom Zélande vybuduje vlastný raj.

Raj na Severnom ostrove

Ako uvádza portál The Guardian, nemecký multimilionár Karl Reipen hľadá ľudí, ktorí by boli ochotní pripojiť sa k nemu a spolunažívať na miliónovom pozemku na Novom Zélande. Karl pozemok popisuje ako raj na Zemi, nájdete tu totiž súkromnú vináreň, stajne plné nádherných koní a z okna je priam dokonalý výhľad na more.

Multimilionár dokonca uverejnil aj inzerát v novinách, v ktorom píše, že hľadá 10 ľudí, ktorí s ním budú zdieľať spoločný sen. Raj pomenoval Awakino a nachádza sa na Severnom ostrove medzi riekou Awakino a Tasmánskym morom. Naposledy bola jeho hodnota vyčíslená na 5,6 milióna amerických dolárov. Samozrejme, Karl zabezpečil pre budúcich obyvateľov riadne bývanie, pričom by hostia boli ubytovaní v domoch po dvoch. Na večere a ochutnávky vín by sa zas schádzali vo vinárni.

V novozélandskom raji sa podľa Karla určite nudiť nebudete, môžete sa venovať nákupom, plávaniu či iným vodným aktivitám, rybárčeniu, pozorovaniu miestneho vtáctva či socializovaniu sa s ostatnými obyvateľmi raja. Reipen v inzeráte dodáva, že ponuka je vekovo obmedzená, prihlásiť sa môžu dospelí ľudia do veku 70 rokov. Aby bola ponuka ešte o niečo lákavejšia, na ostrov si so sebou môžete vziať vlastné kone, ak nejaké máte.

Priniesť si môžete aj vlastné kone

Miestne noviny, Taranaki Daily News, uvádzajú, že Karl Reipen zbohatol vďaka obchodovaniu s ľadovou kávou v plechovke. Postupom času jeho biznis nabral medzinárodné rozmery a darí sa mu tak dobre, že raj na Novom Zélande si môže dovoliť kúpiť kedykoľvek sa mu zachce. Dnes sa už k pozemku na Novom Zélande len tak ľahko človek nedostane, vláda totiž schválila zákon zakazujúci predaj pozemkov ľuďom, ktorých domovinou nie je Nový Zéland.

Karl raj Awakino kúpil skôr, ako tento zákon vstúpil do platnosti, stále to však stálo mnoho energie a vybavovania byrokratických záležitostí. Navyše, multimilionár musel dokázať, že má schopnosť a zdroje na to, aby prispel k rozvoju krajiny a o svoj pozemok sa patrične staral. Po kúpení pozemku budoval raj na Zemi celých 10 rokov no Karl tvrdí, že to za to stálo a bude to za to stáť ešte viac, ak sa k nemu pripojí 10 milých ľudí.