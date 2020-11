Nemecko predlžuje lockdown do 20. decembra. Chce, aby ostali zatvorené lyžiarske strediská v celej EÚ

Nemecko predĺži do 20. decembra čiastočný lockdown, ktorý mal pôvodne platiť do konca novembra. Oznámila to v stredu večer nemecká kancelárka Angela Merkelová i premiéri spolkových krajín po absolvovaní spoločnej sedemhodinovej videokonferencie, informovala agentúra DPA.

Podľa Merkelovej spomalili súčasné protipandemické opatrenia, ktoré v krajine platia už viac ako tri týždne, šírenie nového koronavírusu, avšak na zaistenie bezpečnosti je potrebné mať viac času. Kancelárka ale dodala, že prísne opatrenia by sa mohli uvoľniť, ak by došlo k neočakávanému poklesu nových prípadov nákazy novým druhom koronavírusu.

Obmedzenia aj cez sviatky

Predstavitelia jednotlivých spolkových krajín sa s nemeckou vládou tiež dohodli na obmedzení súkromných stretnutí. Povolené sú tak po novom takéto stretnutia maximálne piatich osôb z dvoch domácností, pričom do tohto počtu sa nezarátavajú deti vo veku 14 a menej rokov – tých sa môže zísť aj viac, informovala Merkelová.

Počas vianočných sviatkov – od 23. decembra do 1. januára – sa obmedzenia pre stretávanie rodín zmiernia. Zísť sa bude môcť až do 10 ľudí, do ktorých počtu sa taktiež nerátajú deti do 14 rokov. Avizované predĺženie opatrení musí vláda formálne podpísať neskôr v decembri, keďže takéto obmedzenia môže zaviesť vopred len na maximálne štyri týždne.

Nemecko chce, aby bola tento rok Európa bez lyžovania

Nemecko sa bude v snahe o zamedzenie šírenia infekcie nového koronavírusu snažiť s ďalšími členskými krajinami EÚ dohodnúť na tom, aby zostali všetky lyžiarske strediská do začiatku januára zatvorené. Oznámila to v stredu neskoro večer nemecká kancelárka Angela Merkelová po dlhých rokovaniach s premiérmi 16 nemeckých spolkových krajín. Informovala o tom agentúra AFP i spravodajská stanica BBC.

“Poviem to otvorene, nebude to ľahké, no pokúsime sa o to,” povedala Merkelová po zmienenom stretnutí, na ktorom sa s premiérmi spolkových krajín dohodla aj na predĺžení do čiastočného lockdownu v Nemecku, a to do 20. decembra. Nemcov zároveň úrady vyzvali, aby počas vianočných a novoročných sviatkov necestovali. Merkelová sa s predstaviteľmi spolkových krajín dohodla tiež na tom, že budú spolupracovať s Bruselom v snahe dosiahnuť, aby k otvoreniu lyžiarskej sezóny nedošlo skôr než 10. januára.

Vyjadrila sa tak deň po tom, ako francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol, že lyžiarske strediská v jeho krajine budú do konca roka zatvorené. Avizoval tiež, že o dátume otvorenia zimnej sezóny bude konzultovať s partnermi s EÚ, pripomína agentúra AFP. Posunutie začiatku lyžiarskej sezóny podporil v uplynulých dňoch aj taliansky premiér Giuseppe Conte, pričom v tejto veci taktiež zdôraznil potrebu celoeurópskeho riešenia.

Nesúhlas s plánmi na odklad lyžiarskej sezóny však naopak vyjadrilo Rakúsko. Tamojšia ministerka pre cestovný ruch Elisabeth Köstingerová uviedla, že v odklade nevidí “nijaký prínos”. “Zimná dovolenka v Rakúsku bude bezpečná. Naše spoločnosti vypracovali komplexnú bezpečnostnú koncepciu pre lyžovačky,” povedala v rozhovore pre noviny nemeckej mediálnej skupiny Funke.

Ako to zatiaľ vyzerá s lyžovačkami na Slovensku? Viac informácií sa dočítate v našom aktuálnom článku.