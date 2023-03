Nemci našli jachtu, ktorá bola použitá pri sabotáži Nord Streamu. Boli na nej stopy po výbušninách

Nemeckým vyšetrovateľom sa v snahe objasniť, kto stál za výbuchmi plynovodov Nord Stream 1 a 2 zo septembra minulého roka, podarilo identifikovať jachtu, ktorá bola údajne použitá počas tajnej operácie. Plavidlo bolo prenajaté od firmy so sídlom v Poľsku, ktorú zrejme vlastnia dvaja Ukrajinci, vyplýva zo zistení televízie ARD, rozhlasovej stanice SWR a týždenníka Die Zeit.

5 mužov a jedna žena

Na operácii, počas ktorej boli 26. septembra 2022 plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2 poškodené podmorskými výbuchmi, sa podľa informácií uvedených zdrojov podieľala šesťčlenná skupina. Tvorilo ju päť mužov a jedna žena — kapitán, dvaja potápači, dvaja ich asistenti a jedna lekárka, ktorí mali výbušniny priviezť na miesto a umiestniť ich. Nie je známe, odkiaľ pochádzali, keďže použili profesionálne sfalšované pasy, okrem iného aj pri prenájme plavidla.

Vyšetrovanie ďalej ukázalo, že komando vyplávalo na more 6. septembra z prístavu v Rostocku, kam ešte predtým dodávkou priviezlo potrebné vybavenie. Plavidlo sa vyšetrovateľom podarilo nasledujúci deň lokalizovať v obci Wieck am Darß a neskôr na dánskom ostrove Christiansö ležiacom severovýchodne od ostrova Bornholm. Jachta bola neskôr majiteľovi vrátená nevyčistená — vyšetrovatelia objavili na stole v kabíne stopy po výbušninách.

Proukrajinská skupina, no nemusí to byť tak

Tajná služba nemenovanej západnej krajiny mala už vlani na jeseň, teda krátko po explóziách, poslať svojim európskym partnerom tip, podľa ktorého bolo za výbuchy zodpovedné ukrajinské komando. Okrem toho sa objavili ďalšie náznaky, že za týmito činmi by mohla stáť proukrajinská skupina.

Hoci stopy vedú na Ukrajinu, Die Zeit konštatuje, že dosiaľ sa nepodarilo zistiť, kto si sabotáž objednal. V medzinárodných bezpečnostných kruhoch sa nevylučuje ani možnosť, že niekto úmyselne zanechal stopy ukazujúce na Ukrajinu. Takýto scenár sa však zatiaľ nepotvrdil.

Uvedené nemecké médiá počas svojich rešerší hovorili so zdrojmi vo viacerých krajinách. Na vyšetrovaniach sa podieľali bezpečnostné zložky v Nemecku, Dánsku, Švédsku, Holandsku a USA.

Spojené štáty a NATO označili útoky na plynovody, ku ktorým došlo sedem mesiacov po ruskej invázii na Ukrajinu, za „akt sabotáže“. Moskva zodpovednosť pripísala západným štátom a vyzvala Bezpečnostnú radu OSN na nezávislé vyšetrovanie. Ani jedna strana neposkytla dôkazy pre svoje tvrdenia.

Denník New York Times v utorok napísal, že americkí predstavitelia získali a preskúmali nové informácie, ktoré naznačujú, že za minuloročné výbuchy na plynovode Nord Stream je zodpovedná „proukrajinská skupina“. Podľa NYT však neexistujú dôkazy o tom, že by sa na operácii nejakým spôsobom podieľal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj alebo ľudia z jeho okolia, alebo že by páchatelia konali na príkaz niektorého z ukrajinských vládnych predstaviteľov.