Do ulíc vyšli tisícky ľudí: Vypískali Martinu Šimkovičovú, kultúra má byť podľa transparentov slobodná a žiadna iná

Ako informuje Denník N, na protestnom pochode pred Slovenským národným divadlom v Bratislave sa zhromaždilo odhadom vyše 9 000 ľudí. Verejnosť rozhnevalo konanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej.

Ľudia nesú v rukách transparenty s rôznymi nápismi. Niektoré hlásajú „Stop SNS“, na iných si prečítate „Pozor! Padá kultúra“. Podľa informácií Aktualít ľudia už stihli ministerku kultúry vypískať. Na podujatí vystúpil aj odvolaný riaditeľ SND Matej Drlička, ktorý žiada, aby kultúra nebola znásilňovaná. Poukazuje na to, že kultúra nikdy nemôže byť len slovenská, vždy to bude mix. Vyjadrila sa aj odvolaná riaditeľka Slovenskej národnej galérie Alexandra Kusá. Obaja upozorňujú, že im nejde o funkcie, ale o to, aby ich nezastávali nekompetentní ľudia.

Herci vyjadrili ministerke kultúry nedôveru a žiadajú, aby ministerstvo viedol kultúrnou obcou rešpektovaný odborník.

Správu budeme aktualizovať.