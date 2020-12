Nemáš ešte darček? Daruj účasť v krásnej zimnej turistickej výzve

Cestovateľský portál travelistan.sk je späť s turistickou výzvou. Tento krát zimnou. Všetci milovníci prírody a turistiky sa tak môžu tešiť na fascinujúce výhľady na slovenských horách.

Neseď počas lockdownu doma, ale Spoznaj zimné Slovensko. Pobyt v prírode je povolený a ani cestovanie medzi okresmi nie je zakázané. Preto je priam ideálny čas zapojiť sa do výzvy. Každý registrovaný okrem krásnych zážitkov a dychberúcich výhľadov dostane aj štartovací balíček obsahujúci predmety, hodiace sa na zimnú turistiku.

Okrem toho všetci, ktorí splnia výzvu obdržia po jej ukončení atraktívnu pamätnú medailu. Zároveň sa zaradia do zlosovania o ceny, ktoré potešia srdce každého turistu. Je medzi nimi lyžiarska výbava od Julbo, či skvelé turistické ruksaky od Fjällräven. Tak neváhaj, navštív spo-znaj.sk, registruj sa už dnes a od 21.12. 2020 vyraz do magickej zimnej prírody. Máš dostatok času, keďže výzva trvá až do konca marca 2021. Ideálne daruj darčekový poukaz aj svojmu parťákovi na Vianoce a vyrazte spoločne na krásne zasnežené slovenské hory

Koľko vrcholov je potrebné zdolať?

Ani jeden. Samotná výzva nie je o zdolávaní, ale o spoznávaní zimných krás Slovenska prostredníctvom zimnej turistiky. Avšak do základného zlosovania budú zaradení všetci registrovaní účastníci výzvy bez ohľadu na to, koľko zo 6 miest navštívili. Do zlosovania o hlavnú cenu, XXX , budú zaradení všetci, ktorí úspešne splnia výzvu.

Ako splním výzvu SPOZNAJ SLOVENSKO?

Spoznaj zimné Slovensko a tým splníš výzvu. Za splnenie výzvy považujeme návštevu všetkých 6 miest z nášho zoznamu. Všetky miesta sme starostlivo vyberali tak, aby ich s trochou snahy zvládol navštíviť takmer každý. Niektoré sú náročnejšie, iné naopak jednoduchšie. Všetky však ponúkajú prekrásne zimné výhľady.

Pre koho je vhodná výzva SPOZNAJ SLOVENSKO?

Pre každého milovníka zimnej turistiky bez ohľadu na vek a kondíciu. Každý si v nej môže vybrať to svoje a vynechať časti, ktoré sú pre neho náročné. Výzva bola navrhnutá práve tak, aby nebola len lokálna, s nutnosťou vracať sa niekoľko krát na to isté miesto. Jej pôsobnosť je celoslovenská s kopcami nižšej náročnosti na západnom Slovensku a s vyššími a náročnejšími vrchmi na strednom, severnom a východnom Slovensku. Netreba zabúdať, že hlavným cieľom je spoznať zimné Slovensko.

Ako dlho trvá výzva?

Výzva trvá od prvého zimného dňa 21.12.2020 do 31.03.2021. Na jej splnenie je preto viac než dosť času – 101 dní.

Do kedy je možné prihlásiť sa?

Prihlasovanie do výzvy je otvorené po dobu jedného mesiaca – od jej ohlásenia 1. decembra až do 31. decembra 2020. V prípade záujmu o prihlásenie po uplinutí tohto obdobia nás prosím konktatujte na [email protected].

Je počet účastníkov obmedzený?

Áno. Počet účastníkov sme sa rozhodli obmedziť na prvých 4000 registrovaných ľudí. Preto je potrebné sa s registráciou poponáhľať.

Prečo práve týchto šesť miest?

V prvej zimnej edícii SPOZNAJ SLOVENSKO sme vybrali vrcholy, ktoré sú atraktívne pre zimnú turistiku a ponúkajú dych berúce výhľady. Išlo nám o rôznorodosť a spoznávanie rôznych častí Slovenska. Preto je potrebné navštíviť a spoznať miesta v pohoria Malé Karpaty, Malá Fatra, Chočské vrchy, Vysoké a Nízke Tatry či Slovenský raj.

Môžem navštíviť aj iné vrchy?

Samozrejme. Ale len pre svoje vlastné dobro a dobrý pocit. Výzva sa volá SPOZNAJ ZIMNÉ SLOVENSKO preto, že v nej ide o spoznávanie Slovenska. Preto čím viac miest v zime na Slovensku navštíviš, tým lepšie. Do výzvy sa však iné vrcholy a miesta, ako tie oficiálne určené, nerátajú.

Ktorých 6 miest je potrebných navštíviť v rámci výzvy?

Snažili sme sa vybrať vrchy a miesta atraktívne pre zimnú turistiku. Našim zámerom taktiež bolo, aby boli čo najrovnomernejšie rozmiestnené takmer po celom Slovensku. Vybrali sme preto nasledujúcich 6 miest:

Vápenná (Malé Karpaty)

Kráľova Hoľa (Nízke Tatry)

Chleb (Malá Fatra)

Veľký Choč (Chočské vrchy)

Téryho chata (Vysoké Tatry)

Tomášovský výhľad (Slovenský raj)

Aké vybavenie potrebujem?

Aj napriek tomu, že niektoré vrchy nie sú zrovna vysoké, je potrebné mať kvalitnú nepremokavú turistickú obuv. Odporúčame vám vyššie turistické topánky, ktoré na nerovnom povrchu v kopcoch ochránia vaše členky pred vytknutím. Skvelou pomôckou sú aj snehové návleky, ktoré vás ochránia, ak sa vám noha preborí do hlbšieho snehu. Samozrejmosťou je taktiež 25-35 litrový ruksak, keďže ide o denné výlety. Potrebné je so sebou mať aj fľašu s vodou alebo ideálne termosku s teplým čajom a nepremokavé nohavice a bundu.

Čiapka SPOZNAJ ZIMNÉ SLOVENSKO je povinnou výbavou kvôli fotografiám na daných miestach. Tou by mali byť aj rukavice, šál či buffka, mačky na ľad a čelová lampa pre prípad, že sa nestihnete vrátiť za svetla. Ideálne je so sebou nosiť aj náhradné vrstvy, aby ste sa po spotení mohli na vrchole rýchlo prezliecť. Odporúčame aj turistické alebo lyžiarske palice, ktoré vám pomôžu ľahšie sa pohybovať v prípade vyššej snehovej prikrývky. Všetko vybavenie si môžete zakúpiť v predajniach alebo eshope Trekland, kde po zaregistrovaní dostanete 8% zľavu.

Na čo by som mal počas zimnej turistiky myslieť?

Hlavne na bezpečnosť. Tá je prvoradá. Preto treba byť dobre pripravený a mať so sebou výbavu, ktorú spomíname vyššie. Taktiež je nesmierne dôležité skontrolovať si aktuálne počasie. Na to odporúčame stránku SHMÚ alebo Nórskeho meteorologického inštitútu. V prípade pochýb radšej kontaktujte Horskú záchrannú službu, ktorá monitoruje stupeň lavínového nebezpečenstva. V prípade nepriaznivých podmienok prosím túru neabsolvujte. Pre každý prípad majte v mobile uložené číslo na tiesňové volania Horskej záchrannej služby 18300. Nikdy neviete, kedy sa vám môže zísť. Taktiež odporúčame mať v mobile nainštalované aplikácie s aktuálnymi turistickými mapami. Veľmi dobre fungujú Mapy.cz a MAPS.ME. Poprípade mať so sebou tradičnú mapu v tlačenej podobe.

Kedy dostanem štartovací balíček?

Štartovacie balíčky začneme kvôli vianočnému zhonu a preťaženosti pošty v tomto období rozposielať po Vianociach, hneď ako to bude možné. Mali by ste ich dostať začiatkom roka. To však neznamená, že nemôžete začať plniť výzvu už počas Vianočných sviatkov. Do obdržania balíčku postačí, keď sa na vrchole odfotíš s vytlačeným logom na papieri alebo telefóne s aktuálnym dátumom. Ak by si chcel darovať účasť vo výzve ako Vianočný darček, môžeš si zatiaľ vytlačiť a darovať darčekový poukaz Spoznaj Zimné Slovensko.

Aký je registračný poplatok a čo zahŕňa?

Registračný poplatok je vo výške 29,90 eur a zahŕňa registráciu a štartovací balíček a jeho doručenie kuriérom na vašu adresu, rovnako ako aj doručenie medaily poštou po splnení výzvy.

Sú vrchy voľne prístupné?

Áno. Všetky vrcholy a miesta v rámci výzvy SPOZNAJ ZIMNÉ SLOVENSKO sú voľne prístupné po turistických chodníkoch. Odporúčame vám však na všetky túry vyrážať skoro ráno, keďže množstvo denného svetla je počas zimy obmedzené a stmieva sa omnoho skôr ako v lete. Taktiež vám pred každou túrou odporúčame skontrolovať aktuálne počasie a podľa neho sa zariadiť.

TS Travelistan.sk