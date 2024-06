Nemáme sa čím chváliť: V pití alkoholu patríme medzi najhorších v Európe, pozrite si prehľad

Pitie alkoholu je aj napriek mnohým rizikám stále populárne a tento zlozvyk patrí k ľuďom zrejme už odjakživa. Ako sa ukazuje, to, aký alkohol ľudia obľubujú, závisí okrem iného aj od regiónu, z ktorého pochádzajú. So zaujímavou štúdiou na túto tému prišli The Guardian a Medical Express.

Odborníci skúmali Európanov a ich pitie alkoholu od roku 2000 do 2019 a zistili viacero zaujímavostí. Objavili jednoznačné dôkazy o tom, že preferovaný alkohol, ako aj intenzita pitia, sa v jednotlivých krajinách výrazne menia. Môžu za to napríklad kultúrne faktory ako tradície, či rôzne spoločenské normy.

Najhoršie je na tom náš región

Vedci tak rozdelili Európanov do šiestich základných skupín. Francúzsko, Taliansko, Portugalsko, Grécko a Švédsko boli zaradené medzi krajiny, kde prevláda najmä pitie vína. Tieto krajiny navyše vypijú z celej Európy najmenej alkoholu.

V druhej skupine sa ocitli Rakúsko, Nemecko, Dánsko, Belgicko, Holandsko, Nórsko, Slovinsko a Španielsko, kde je vysoká spotreba piva a nízka spotreba destilátov. Do nie príliš lichotivej tretej skupiny patria okrem Slovenska aj Česko, Maďarsko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko a Rumunsko.

Tieto štáty sa vyznačujú vysokou spotrebou alkoholu, najvyššou spotrebou piva a najmä nadmerným nárazovým pitím. V našom regióne sa vypije najviac piva v celej Európe. V Estónsku, Lotyšsku a Litve kraľuje pivo a destiláty. Tieto krajiny sa vyznačujú najvyššou celkovou spotrebou alkoholu, no zároveň aj nízkym nadmerným pitím. Ľudia tu teda pijú pravidelne, ale po menších dávkach

Na Cypre, Ukrajine a v Bulharsku sú populárne najmä destiláty a vysoká konzumácia, no je tu aj veľa abstinentov. Do poslednej skupiny krajín patria Fínsko, Island, Malta, Luxembursko a Írsko, kde je najvyššie prevencia nadmerného pitia.