Nedávajte ho do ryže: Ako opraviť telefón, ktorý vám spadol do vody?

Stalo sa vám niekedy, že vám váš telefón spadol do vody, alebo ste ho namočili a prestal vám fungovať? Nie ste sami, jedna staršia štúdia hovorí, že sa to stalo už každému štvrtému užívateľovi. Čo ale robiť, keď sa vám smartfón namočí?

Tekutina, ktorá prenikla do vášho smartfónu môže mať na funkčnosť zariadenia rôzne dopady. Môže viesť napríklad k rozmazaniu fotografií, keď sa v objektíve zachytí vlhkosť, môže byť problém s prehrávaním zvuku, kvapôčky vody sa môžu dostať pod displej, môže byť problém s nabíjaním alebo telefón jednoducho prestane fungovať.

Vodeodolné smartfóny

Je pravdou, že mnohé nové smartfóny sú vybavené ochranou voči vlhkosti a sú predávané ako vodeodolné. Mnohí ľudia si tento pojem zamieňajú s vodotesnosťou. Vodeodolnosť pritom iba naznačuje, že zariadenie zvládne určité vystavenie vode predtým, ako dôjde k poškodeniu.

Článok na webe The Conversation spomína súd so spoločnosťou Samsung v Austrálii, kde vraj spotrebitelia boli zavádzaní, že smartfón môžu používať vo vode, dokonca aj v mori. Samsung totiž potom odmietal reklamácie na telefónoch, ktoré boli spôsobené preniknutím vody do zariadenia. Podobne ale dopadol aj Apple v Taliansku, kde dostal pokutu 10 miliónov eur, keďže takisto záruka nepokrývala poškodenie vodou, pričom telefón bol propagovaný ako vodeodolný.

Akú má odolnosť váš smartfón?

Ak je váš smartfón označovaný ako vodeodolný, je označený kódom „Ingress Protection“, bežne označovaným ako IP. Tento kód obsahuje dve číslice, prvá demonštruje ochranu voči pevným časticiam, ako je napríklad prach, druhá indikuje ochranu voči tekutinám, konkrétne ide o vodu.

Napríklad pomerne bežné označenie IP68 znamená, že smartfón má úplnú ochranu voči prachu, nečistotám a piesku (6) a ochranu pred ponorom do vody do hĺbky viac ako jeden meter. Pri ochrane voči vode ale musí výrobca konkretizovať hĺbku ako aj presný čas, ako dlho môže byť zariadenie ponorené.

Iba do obyčajnej vody

IP ochrana vášho telefónu zaručuje, že sa nemusíte obávať o telefón, ktorý máte napríklad na stole a náhodou naň vylejete pohár čistej vody. Problém ale môže nastať napríklad pri páde do mora, kde je typicky slané prostredie. Výrobcovia vo všeobecnosti odporúčajú, aby ste smartfóny neponárali napriek ich ochrane.

Ako sa zistí utopený telefón

Výrobcovia do smartfónov umiestňujú indikátory tekutín a tak zistia, či sa do zariadenia dostala voda. Indikačný prúžok jednoducho pri kontakte s vlhkosťou zmení svoju farbu, a keď to záručný servis zistí, spravidla reklamáciu neuzná.

Ako pomôcť mokrému smartfónu?

Ak sa vám podarilo telefón namočiť a navyše nemá ochranu IP, je možné ho stále zachrániť. V prvom rade ho ale nedávajte do ryže, to pri vysúšaní nepomáha nejako zásadne.

Smartfón radšej okamžite vypnite a už nestláčajte žiadne tlačidlá. Ak má váš telefón ochranu IP a prišiel do kontaktu s inou kvapalinou, ako je čistá voda, tak ho prepláchnite ponorením v stojatej čistej vode. Potom ho utrite papierovými utierkami alebo mäkkou handričkou.

Vyberte SIM kartu či pamäťovú kartu a jemným zatrasením odstráňte vodu z portov. Môžete použiť tiež stlačený vzduch na vyfúknutie vody, nepoužívajte horúci vzduch fénu. Telefón prípadne vysušte pred ventilátorom.

Telefón potom umiestnite do vzduchotesnej nádoby, ktorú naplníte silikagélom, ktorý pohltí vlhkosť. Smartfón nenabíjajte, kým si nie ste istí, že v telefóne alebo v portoch nie je vlhkosť.