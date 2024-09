Nechcelo sa mu čakať na autobus, tak ho ukradol a odviezol sa ním domov: Polícia má v rukách bizarný prípad

Nikomu sa príliš nechce dlho čakať na autobus. 22-ročný mladík sa ale rozhodol vyriešiť to po svojom. Ako informuje Dnes24, autobus jednoducho ukradol a odviezol sa ním domov.

Maďarská polícia informovala o vskutku bizarnom prípade. 22-ročnému mužovi sa v oblasti Békéscsaba nechcelo čakať na autobus. Niekoľko hodín spal na zastávke na lavičke, no keď zistil, že na spoj by musel čakať ešte niekoľko hodín, jednoducho autobus ukradol a odviezol sa ním domov do obce Dombegyháza. Zastavil ho policajt, ktorý mal práve voľno, no mladého muža poznal a vedel, že za volantom autobusu nemá čo robiť.

Muž bol už totiž v minulosti trestne stíhaný a nemal vodičský preukaz. Mladík sa policajta snažil presvedčiť, že pracuje a autobus mu bol zverený zámerne. Nedokázal ale povedať, kto mu ho zveril. Napokon sa priznal a bol zadržaný.