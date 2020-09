Nechali vybuchnúť Boeing 747. 10 zaujímavostí o filme Tenet, ktoré dokazujú, že ide o film roka

Novinka režiséra Christophera Nolana prilákala v poslednom prázdninovom víkende do kín 16 921 divákov a diváčok, spolu s predpremiérami narástol ich počet dokonca na 18 712. Špionážny sci-fi thriller o hrách so zákonitosťami času si tak na svoje konto pripísal najúspešnejší premiérový víkend spomedzi všetkých filmov uvedených do kín od ich otvorenia v máji po uvoľnení protipandemických opatrení.

Dá sa očakávať, že s prichádzajúcimi chladnejšími dňami, ktoré prajú návštevnosti kín, a so šírením zvestí o diváckej spokojnosti budú čísla ďalej narastať.

Tenet sleduje snahy niekoľkých agentov o zabránenie tretej svetovej vojne. Nie nukleárnej apokalypse, ale čomusi ešte horšiemu. Využívajú na to tzv. inverziu času, teda obrátenie jeho plynutia.

Christopher Nolan je známy svojimi prepracovanými scenármi a Tenet nie je výnimkou – medzi najčastejšie ohlasy patria tie, podľa ktorých sa na snímku oplatí zájsť aj viackrát a vychutnať si rafinovanú hru, ktorú tvorca s publikom hrá.

Film zatiaľ čaká na svoju americkú aj čínsku distribučnú premiéru, na väčšine svetových filmových trhov však premiéroval, podobne ako u nás, pred víkendom. Prvé odhady hovoria o vynikajúcej návštevnosti a naplneniu potenciálu „záchrancu“ kín, ktorý bol Nolanovej novinke pripisovaný pred uvedením.

Herec Robert Pattinson, jeden z ústredných predstaviteľov, hovorí o unikátnosti filmu: „V prvom rade, nikto nerobí filmy ako Chris. A toto je Chris Nolan na steroidoch s novou technológiou IMAX kamier, ktoré boli navrhnuté špeciálne pre tento film. Neviem si predstaviť, že by som to nevidel v kine. Pre ľudí, ktorí nemohli chodiť do kina celé mesiace, je tento film ozaj veľká udalosť. Je ukážkou toho, čo všetko dokáže ponúknuť kinematografia.“

O výnimočnosti tohto filmu vás presvedčí aj nasledujúcich 10 zaujímavosti

Názov filmu je tzv. palindróm, teda slovo, ktoré môžete prečítať spredu aj zozadu rovnako bez toho, aby stratilo význam.

Pôvodne zamýšľaným dátumom slovenského uvedenia do kín bol 16. júl 2020, neskôr sa ustálil na 27. auguste 2020. Proti dlhšiemu odkladu bol sám režisér Nolan, ktorý o filme tvrdí, že ho nakrútil pre kiná a jeho uvedením im chce pomôcť prekonať krízu spôsobenú pandemickými opatreniami. Kiná v USA by mali začať film premietať 3. septembra 2020, a to aj napriek tomu, že nie celý tamojší trh bude otvorený.

Nakrúcanie zaviedlo tvorcov, hercov a štáb do Estónska, Talianska, Dánska, Nórska, Británie a Spojených štátov amerických. Medzinárodný charakter filmu je podľa tvorcov dôležitý, pretože v jeho deji ide o hrozbu pre celý svet.

– Nolan, ktorý písal aj scenár filmu, konzultoval fyzikálne princípy s fyzikom Kipom Thorneom. Tvrdí však, že film len okrajovo vychádza zo súčasnej vedy a v prvom rade má byť funkčným príbehom.

Tenet bol z veľkej časti nakrúcaný IMAX kamerami, ktoré zaručujú veľkolepý zážitok zo sledovania v kine. Nakrútených bolo približne 425 000 metrov IMAX filmu, čím tvorcovia prekonali vlastný rekord, doteraz patriaci filmu Počiatok.

Jednou z najväčších technologických výziev bolo spojazdnenie IMAX kamery, aby nakrúcala naopak, keďže tvorcovia potrebovali dosiahnuť efekt, ktorý nie je možné zachytiť, ak sa film točí dopredu. Vyžadovalo si to preprojektovanie zásobníkov a elektroniky kamier.

Christopher Nolan má omnoho radšej praktické efekty ako tie digitálne, preto sa v Tenete snažil ich uprednostňovať, pokiaľ to len šlo. Skutočným je preto aj výbuch lietadla Boeing 747, ktorý však produkcia zvolila aj z iného dôvodu – nechať vybuchnúť skutočné lietadlo bolo v tomto prípade údajne lacnejšie, než scénu vytvoriť za pomoci digitálnych efektov.

Práca na filme Tenet bola prvou spoluprácou režiséra Nolana so švédskym hudobným skladateľom Ludwigom Göranssonom, držiteľom Oscara za hudbu k filmu Čierny panter. Odporučil ho Nolanov dlhoročný spolupracovník Hanz Zimmer, ktorý na Tenete pracovať nemohol kvôli aktuálnym povinnostiam na hudbe k filmu Duna.

John David Washington, ktorý hrá vo filme hlavnú úlohu, si režiséra získal výkonom vo filme BlackKklansman, ktorý bol pre jeho kariéru prelomovým a vďaka ktorému sa mu podarilo vykročiť z tieňa svojho slávneho otca Denzela Washingtona.

V malej úlohe sa vo filme objaví aj herecká legenda Michael Caine, ktorý je stálicou Nolanových filmov. Zahral si v trilógii o Temnom rytierovi, ale aj vo filmoch Dokonalý trik, Počiatok, Interstellar a Dunkrik. Dohromady tak spolu pracovali na ôsmich filmoch.