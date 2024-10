Nečakaný výsledok: Takto by skončili voľby do Národnej rady, ak by sa konali teraz. Nastala by zvláštna situácia

Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v októbri, strany Smer-SD a Progresívne Slovensko by v nich získali rovnaký percentuálny výsledok, a to 21,3 percenta hlasov. Druhý by skončil Hlas-SD s rovnými pätnástimi percentami.

Článok pokračuje pod videom ↓

Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre TV JOJ, ktorý realizovali od 8. do 17. októbra. Tretia by bola Republika so ziskom 6,8 percenta, za ktorou by nasledovali strany SaS (6,5 percenta), KDH (6,2 percenta). Koalícia Slovensko, Kresťanská únia a Za ľudí získala podporu 5,9 percenta opýtaných. Za bránami parlamentu by zostala Slovenská národná strana (4,8 percenta), Demokrati (4,7 percenta), Magyar Szövetség – Maďarská aliancia (3,4 percenta), Sme rodina (2,6 percenta) aj Kotlebovci – ĽSNS (0,6 percenta).

Republika rastie

Oproti septembrovému prieskumu nastal výraznejší nárast u hnutia Republika, ktoré poskočilo z 5,6 na 6,8 percenta a u koalície Slovensko, Kresťanská únia a Za ľudí, ktorú by ešte v septembri volilo len 3,9 percenta opýtaných a nedostala by sa do parlamentu. SNS naďalej klesá, a to z 4,9 percenta na 4,8 percenta. Pokles nastal aj u prvých troch strán. Smer-SD klesol z 22,8 percentného výsledku v septembri na 21,3 percenta, PS malo v septembri 22,4 percenta a Hlas-SD mal 15,1 percenta.

Podľa tohto prieskumu by súčasné strany vládnej koalície potrebovali ďalšieho koaličného partnera, keďže SNS by sa do parlamentu nedostala. Smer-SD by získal v pléne 41 kresiel a Hlas-SD 29. Až 14,5 percenta respondentov v prieskume sa nevedelo rozhodnúť, ktorú stranu voliť. Ďalších 14,3 percenta deklarovalo, že by voliť nešli a tri percentá opýtaných na otázku odmietlo odpovedať. Rozhodnutých bolo 68,2 percenta oprávnených voličov.

Spolu 21 percent mužov by volilo Progresívne Slovensko, 19 percent Smer-SD a 15 percent Hlas-SD. Spomedzi žien by 23 percent volilo Smer-SD, 21 percent Progresívne Slovensko a 15 percent Hlas-SD. Mladí vo veku od 18 do 33 rokov by volili najmä Progresívne Slovensko (30 percent), Slobodu a Solidaritu (11 percent) a Republiku (11 percent). Dôchodcovia vo veku od 66 rokov vyššie by volili Smer-SD (40 percent), Hlas-SD (22 percent) a Progresívne Slovensko (deväť percent).

Až 35 percent vysokoškolsky vzdelaných voličov by podľa tohto prieskumu dalo svoj hlas Progresívnemu Slovensku. Pri najnižšom dosiahnutom vzdelaní voličov (základná škola alebo učňovka bez maturity) preferenčne dominujú Hlas-SD (24 percent) a Smer-SD (22 percent). Stredoškolsky vzdelaní ľudia s maturitou by volili najmä Smer-SD (25 percent) a Progresívne Slovensko (23 percent).