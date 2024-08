Nebude fungovať internet ani televízia: Veľký slovenský operátor hlási výpadky služieb, potrvajú niekoľko hodín

Jeden z najväčších slovenských operátorov ohlásil výpadky od utorka 6. augusta do stredy 7. augusta. Tie sa dotknú televízie a internetu a prebiehať budú v rôznych časoch na viacerých miestach. Orange na svojom webe uviedol, že vplyv na služby majú práce na strane spoločnosti Slovak Telekom, ktoré sa uskutočnia v nasledujúcich dňoch.

Služby nebudú fungovať

Ako upozorňuje Orange, prvé výpadky mali prísť už dnes ráno v čase okolo 8:00. Zasiahli Novú Baňu, konkrétne ulice Hviezdoslavova, Poliačikova cesta, Štúrova, Švantnerova. Potrvajú do 15:00.

Bez internetu a televízie budú 7. augusta obce Kostolec a Nová Bošaca, a to od 7:30 do 20:30. Výpadky sa v ten istý deň dotknú aj Popradu, a to od 8:00 do 13:00. Na nefunkčnosť sa pripravte na uliciach Na Letisko, Slov. Nár. Povstania, Stavbárska a Teplická. V stredu nebude opäť fungovať internet ani televízia v Novej Bani na uliciach Kamenárska, Moyzesova, Slnečná, Švantnerova a Vršky v čase od 8:00 do 15:00.

Orange sa svojim zákazníkom ospravedlnil za komplikácie. „V prípade, že vám po ukončení výpadku nefungujú služby, reštartujte, prosím, vaše zariadenia,“ radí operátor.